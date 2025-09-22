திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (14:16 IST)

அரிய வாய்ப்பை மிஸ் செய்த சஞ்சு சாம்சன்.. அணியில் இருந்து நீக்கமா? பும்ரா நிலை என்ன?

அரிய வாய்ப்பை மிஸ் செய்த சஞ்சு சாம்சன்.. அணியில் இருந்து நீக்கமா? பும்ரா நிலை என்ன?
ஆசியக் கோப்பை 2025 தொடரில் இந்தியா  பாகிஸ்தானை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, இறுதிப் போட்டிக்கு நெருக்கமாக வந்துள்ளது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த வெற்றி, இந்திய அணிக்கு அனைத்து வடிவங்களிலும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கிடைத்த ஏழாவது தொடர் வெற்றியாகும்.
 
இந்த நிலையில் செப்டம்பர் 24 அன்று துபாய் மைதானத்தில் பங்களாதேஷ் அணியை இந்தியா எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்த போட்டியில் சில வீரர்களுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு, அணிக்குள் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
 
சஞ்சு சாம்சனுக்கு அடுத்த போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைப்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. ஓமனுக்கு எதிராக அவர் அரைசதம் அடித்திருந்தாலும், அது டி20-யில் அவரது மிகவும் நிதானமான அரைசதமாகும். நேற்றைய போட்டியில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு அவர் உதவியிருக்கலாம். ஆனால் அவரது பேட்டிங் சொதப்பிவிட்டது. எனவே அவருக்கு பதிலாக ஜிதேஷ் சர்மா அணியில் சேர்க்கப்படலாம்.
 
மேலும், பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு பணிச்சுமையை குறைக்கும் வகையில் அவருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்படலாம். அவருக்குப் பதிலாக அர்ஷ்தீப் சிங் அணியில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.
 
பங்களாதேஷுக்கு எதிராக உத்தேச இந்திய அணி இதுவாக இருக்கலாம்.
 
சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஜிதேஷ் சர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங்.
 
Edited by Siva

சத்குருவின் ஈஷா கிராமோத்சவம் நாட்டை விளையாட்டில் வல்லரசாக்கும் முன்னெடுப்பு! - மத்திய அமைச்சர் பேச்சு!

சத்குருவின் ஈஷா கிராமோத்சவம் நாட்டை விளையாட்டில் வல்லரசாக்கும் முன்னெடுப்பு! - மத்திய அமைச்சர் பேச்சு!சத்குருவின் ஈஷா கிராமோத்சவம் விளையாட்டுத் திருவிழா, நம் நாட்டை விளையாட்டில் வல்லரசாக்கும் நோக்கில் எடுக்கப்படும் மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பு என மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பேசினார்.

எனக்கான நேரம் கண்டிப்பாக வரும்! ஜெய்ஸ்வால் நம்பிக்கை!

எனக்கான நேரம் கண்டிப்பாக வரும்! ஜெய்ஸ்வால் நம்பிக்கை!இந்திய அணிக்கு மிகச்சிறந்த அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராக உருவாகி வருகிறார் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால். ஐபிஎல் தொடர் மூலம் கவனம் பெற்ற அவர் இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் மற்றும் டி 20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இன்னும் அவருக்கு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை.

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்குப் போட்டியின்றி தேர்வான மிதுன் மன்ஹாஸ்!

பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்குப் போட்டியின்றி தேர்வான மிதுன் மன்ஹாஸ்!இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவராக இருந்த ரோஜர் பின்னி ஆகஸ்ட் மாதம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதன் காரணமாக, துணை தலைவராக இருந்த ராஜீவ் சுக்லா இடைக்கால தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.

முதலில் ‘Rivalry’ என சொல்வதை நிறுத்துங்கள்… இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் நக்கல் பேச்சு!

முதலில் ‘Rivalry’ என சொல்வதை நிறுத்துங்கள்… இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் நக்கல் பேச்சு!ஆசிய கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் நேற்று நடந்த இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியில், இந்திய அணி மிக எளிதாக வெற்றி பெற்றுள்ளது. முதலில் பேட் செய்த பாகிஸ்தான் 171 ரன்கள் அந்த இலக்கை இந்திய அணி எளிதாக எட்டியது. இதன் மூலம் இந்த தொடரில் இரண்டாவது முறையாக இந்திய அணி பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை: பாகிஸ்தானை பந்தாடிய அபிஷேக் ஷர்மா - கில் ஜோடி.. மீண்டும் கைகுலுக்க மறுப்பு..

ஆசிய கோப்பை: பாகிஸ்தானை பந்தாடிய அபிஷேக் ஷர்மா - கில் ஜோடி.. மீண்டும் கைகுலுக்க மறுப்பு..ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில், இந்திய அணி மிக எளிதாக வெற்றி பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com