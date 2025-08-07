வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (08:53 IST)

தொடர்நாயகன் விருதுக்கு ரூட்தான் சரியானவர்… கம்பீரின் முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை- ஹார் ப்ரூக்!

பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த தொடரில் இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில், ரிஷப் பண்ட், கே எல் ராகுல், ஜெய்ஸ்வால், சிராஜ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா போன்றவர்கள் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இந்திய டெஸ்ட் அணியின் பலத்தை நிரூபித்துள்ளனர்.

இந்த தொடரில் இரண்டு தொடர்நாயகன் விருதுகள் அளிக்கப்பட்டன. இந்திய அணி சார்பாக ஷுப்மன் கில் இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் பிரண்ட்டன் மெக்கல்லத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதே போல இந்திய அணி பயிற்சியாளரால் இங்கிலாந்து அணியின் ஹாரி ப்ரூக் தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஆனால் இந்த தேர்வு சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியது. ப்ரூக்கை விட ரூட் எல்லாவிதத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் தொடர் நாயகன் விருது குறித்துப் பேசியுள்ள ப்ரூக் “தொடர் நாயகன் விருதுக்கு ரூட்தான் சரியானவர். கம்பீரின் முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ரூட்டின் அனுபவம் பாராட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.” எனக் கூறியுள்ளார்.

டி20 போட்டியில் 650 விக்கெட்.. ஆப்கன் வீரர் ரஷித்கான் புதிய சாதனை

டி20 போட்டியில் 650 விக்கெட்.. ஆப்கன் வீரர் ரஷித்கான் புதிய சாதனைஆப்கானிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரஷீத் கான், T20 கிரிக்கெட்டில் மாபெரும் மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். T20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 650 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட் வீரர்களின் சண்டையையும் டிரம்ப் தான் நிறுத்தினாரா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!

கிரிக்கெட் வீரர்களின் சண்டையையும் டிரம்ப் தான் நிறுத்தினாரா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!ஐந்து மாதங்களில் ஐந்து போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன்" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து பெருமை பேசும் நிலையில், சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் அவரை கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வாசிம் ஜாபர் மற்றும் இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் வாகன் ஆகியோருக்கு இடையிலான வார்த்தை போரை நிறுத்தியது டிரம்ப் தான் என்று நகைச்சுவையாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இம்பேக்ட் ப்ளேயர் விருது கொடுத்த கௌரவித்த பிசிசிஐ!

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இம்பேக்ட் ப்ளேயர் விருது கொடுத்த கௌரவித்த பிசிசிஐ!பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

எதிர்காலம் என்ன?... கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் பிசிசிஐ!

எதிர்காலம் என்ன?... கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் பிசிசிஐ!இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் கடந்த ஆண்டு டி 20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் ஓய்வை அறிவித்தனர்.

‘ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர்’ தொடரின் சிறந்த அணி… ஷுப்மன் கில்லுக்கு இடமில்லையா?

‘ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர்’ தொடரின் சிறந்த அணி… ஷுப்மன் கில்லுக்கு இடமில்லையா?பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com