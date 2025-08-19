செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (09:15 IST)

ரஷ்யாவிடம் வர்த்தகம் செய்யும் சீனாவுக்கு வரி விதிக்காதது ஏன்? - ட்ரம்ப் உருட்டு விளக்கம்!

இந்தியாவிற்கு வரி விதித்த அமெரிக்கா, ரஷ்யாவுடம் வர்த்தகம் செய்யும் சீனாவிற்கு வரி விதிக்காதது குறித்து அதிபர் ட்ரம்ப் மழுப்பலான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.

 

உலக நாடுகளுக்கு பரஸ்பர வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், இந்தியாவிற்கும் 50 சதவீத வரிவிதிப்பை அறிவித்தார். அதற்கு காரணமாக இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை சொன்னார் ட்ரம்ப். இதனால் ரஷ்யா பொருளாதாரத்தை இந்தியா மறைமுகமாக ஊக்குவிப்பதாகவும், அதனால் உக்ரைன் போர் தீவிரமடைவதாகவும் காதை சுற்றி மூக்கைத் தொட்டார்.

 

ஆனால் அதே ரஷ்யாவிடம் சீனாவும் கச்சா எண்ணெய்களை வாங்கி வருகிறது. ஆனால் சீனா மீது இப்படியான வரிவிதிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் மௌனம் காக்கிறது அமெரிக்கா. இதுகுறித்து விளக்கம் என்ற பெயரில் மழுப்பலான பதில் அளித்த ட்ரம்ப் ”ரஷ்யாவிடம் சீனா அதிக எண்ணெய் வாங்கும் நிலையில், அதன் மீதான எந்த ஒரு தடையும் உலகளாவிய எரிசக்தி விலைகளை உயர்த்தக்கூடும்” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

தேர்தலில் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் நீக்கம்: முதல் கட்சியே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மக்கள் கழகம்'

தேர்தலில் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் நீக்கம்: முதல் கட்சியே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மக்கள் கழகம்'கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல், ஆறு ஆண்டுகளாக எந்தவொரு தேர்தலிலும் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் பதிவை நீக்கம் செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அத்தகைய கட்சிகளுக்கு விளக்க அறிவிப்பாணைகளை வெளியிட்டுள்ளது.

மூளை உண்ணும் அமீபா: கோழிக்கோட்டில் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு, சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை

மூளை உண்ணும் அமீபா: கோழிக்கோட்டில் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு, சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கைகேரளாவின் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில், 'மூளை உண்ணும் அமீபா' என்று அழைக்கப்படும் அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ் நோய்த்தொற்று காரணமாக மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒரு சிறுமி உயிரிழந்தது சுகாதார துறை தெரிவித்துள்ளது.

16 வயது மாணவியின் நிர்வாண வீடியோவை எடுத்த 17 வயது மாணவன்.. கொலை செய்வேன் என மிரட்டல்..!

16 வயது மாணவியின் நிர்வாண வீடியோவை எடுத்த 17 வயது மாணவன்.. கொலை செய்வேன் என மிரட்டல்..!17 வயது மாணவன் 16 வயது மாணவியை நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டிய சம்பவம் திருச்சி அருகே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மாமியாரின் கைவிரலை கடித்து துப்பிய மருமகன்.. ரத்த வெள்ளத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

மாமியாரின் கைவிரலை கடித்து துப்பிய மருமகன்.. ரத்த வெள்ளத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!நெல்லை அருகே துரைராஜ் என்பவர் தனது மாமியார் பேச்சியம்மாளின் கைவிரலை கடித்து துப்பிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை போலவே மதுரையிலும் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. போராடும் ஊழியர்கள் வெளியேற்றும் போலீசார்.

சென்னையை போலவே மதுரையிலும் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. போராடும் ஊழியர்கள் வெளியேற்றும் போலீசார்.ஊதிய உயர்வு மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மதுரை மாநகராட்சி வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்களை போலீசார் அதிரடியாக வெளியேற்றி வருகின்றனர். மாநகராட்சியுடன் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்த போராட்டம் தீவிரமடைந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com