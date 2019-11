’ஆமை’ மீது உப்பு மூட்டை ஏறிய ’புஷ் புஷ் பூனை’... வைரல் வீடியோ

ஆனால் பூனைகளை வீட்டில் செல்லப் பிராணிகளாக வளர்த்து பிள்ளைகளைப் போல் பராமரித்து வருகின்றனர். இவற்றிற்கு அழகு மற்றும் பேசன் ஷோ கூட நடைபெறுகிறது.



இந்நிலையில், வெளிநாட்டில், ஒருவர் வீட்டில் பூனை வளர்த்து வருகிறார். அவர் சமீபத்தில்,ஆற்றில் இருந்து ஒரு ஆமையை பிடித்து வந்திருந்தார். அது வீட்டில் ஊர்ந்து செல்லும்போது, அதைப் பார்த்த சுட்டி ’புஷ் புஷ் பூனை ’ஒன்று அதன் ஓடு மீது ஏறி உட்கார்ந்து ’உப்பு மூட்டை ஏறுவது’ போல் ஊர்வளம் போனது. இதைப் வீடியோ படம் பிடித்த உரிமையாளர் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டார். தற்போது அவை வைரல் ஆகிவருகிறது.

Hooman, your Roomba is too slow pic.twitter.com/byttMGNrRM