புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:48 IST)

மனைவியுடன் டிரம்ப் சென்ற போது திடீரென நிறுத்தப்பட்ட எஸ்கலேட்டர்.. சதி செய்தது யார்?
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்சபை கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா சென்றபோது, அவர்கள் பயன்படுத்திய எஸ்கலேட்டர் திடீரென நின்றுவிட்டது. இதனால் இருவரும் படிக்கட்டில் நடந்து மேலே செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பான காணொலி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா, பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் எஸ்கலேட்டரில் ஏறிச் சென்றபோது, அது திடீரென நின்றுவிடுகிறது. இதனால், அவர்கள் படிக்கட்டில் நடந்து சென்று, அங்கிருந்த லிஃப்டைப் பயன்படுத்தி மேலே சென்றனர்.
 
டிரம்ப் கடந்த காலத்தில், எஸ்கலேட்டர்கள் மற்றும் லிஃப்ட்களின் பயன்பாடு குறித்து அடிக்கடி கேலி செய்து பேசியுள்ளார். இந்த சம்பவம் அவருக்கு ஒரு சிறிய சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.
 
அமெரிக்க அதிபர் மற்றும் அவரது மனைவி ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு வந்தபோது இந்த எதிர்பாராத தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும் இது சதி வேலையா என்று விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் எத்தனை நாட்கள்? மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் எத்தனை நாட்கள்? மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 78 நாட்கள் தீபாவளி போனஸ் ஆக வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இது 10.9 லட்சம் ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!தாய்லாந்து நாட்டில் மக்கள் நடமாடும் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட பெரும் பள்ளம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் உள்ள சாலை ஒன்றில் வழக்கம்போல வாகனங்கள், மக்கள் சென்று வந்த நிலையில் திடீரென சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டது. அதை தொடர்ந்து காவலர்கள் வாகனங்களை சற்று முன்னாலேயே நிறுத்தியதுடன் மக்களையும் அப்புறப்படுத்தினர்.

இதை மட்டும் செய்யுங்க.. நோபல் பரிசு வீடு தேடி வரும்! - ட்ரம்புக்கு ஐடியா சொன்ன பிரான்ஸ் அதிபர்!

இதை மட்டும் செய்யுங்க.. நோபல் பரிசு வீடு தேடி வரும்! - ட்ரம்புக்கு ஐடியா சொன்ன பிரான்ஸ் அதிபர்!எப்படியாவது அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வாங்கி விட வேண்டுமென்ற சமாதான புறாவாக மாறியுள்ள ட்ரம்பிற்கு சில ஐடியாக்களை வழங்கியுள்ளார் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவெல் மெக்ரான்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கின் விசாரணையை, மத்திய சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில் ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

