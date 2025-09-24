புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:44 IST)

உலகில் உள்ள எல்லா நாடுகளையும் நானே காப்பாற்றனுமா? டிரம்ப் புலம்பல்..!

உலகில் உள்ள எல்லா நாடுகளையும் நானே காப்பாற்றனுமா? டிரம்ப் புலம்பல்..!
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 80-வது பொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்,  “உலகை நானே காப்பாற்ற வேண்டுமா?” எனப் புலம்பியது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் கலவையான பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர, அமெரிக்கா கடும் பொருளாதார தடைகளை விதிக்க தயாராக இருப்பதாக டிரம்ப் எச்சரித்தார். எனினும், ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்குவதை நிறுத்தவில்லை என்றும், அது போருக்கு நிதி உதவி அளிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்.
 
மேலும், தனது இரண்டாவது அதிபர் பதவி காலத்தில் ஏழு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக கூறிய டிரம்ப், இந்த முயற்சிகளுக்கு ஐ.நா. சபை எந்த உதவியும் செய்யவில்லை என்றும் விமர்சித்தார். 
 
டிரம்ப்  தனது பேச்சின் முடிவில், ஒவ்வொரு நாட்டையும் அதன் கலாசாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க அழைப்பு விடுத்ததோடு மக்களின் கனவுகளுக்காகவும், சுதந்திரத்துக்காகவும் தொடர்ந்து போராடுவோம், என முழக்கமிட்டார்.
 
Edited by Mahendran

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் எத்தனை நாட்கள்? மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் எத்தனை நாட்கள்? மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 78 நாட்கள் தீபாவளி போனஸ் ஆக வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இது 10.9 லட்சம் ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!தாய்லாந்து நாட்டில் மக்கள் நடமாடும் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட பெரும் பள்ளம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் உள்ள சாலை ஒன்றில் வழக்கம்போல வாகனங்கள், மக்கள் சென்று வந்த நிலையில் திடீரென சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டது. அதை தொடர்ந்து காவலர்கள் வாகனங்களை சற்று முன்னாலேயே நிறுத்தியதுடன் மக்களையும் அப்புறப்படுத்தினர்.

இதை மட்டும் செய்யுங்க.. நோபல் பரிசு வீடு தேடி வரும்! - ட்ரம்புக்கு ஐடியா சொன்ன பிரான்ஸ் அதிபர்!

இதை மட்டும் செய்யுங்க.. நோபல் பரிசு வீடு தேடி வரும்! - ட்ரம்புக்கு ஐடியா சொன்ன பிரான்ஸ் அதிபர்!எப்படியாவது அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வாங்கி விட வேண்டுமென்ற சமாதான புறாவாக மாறியுள்ள ட்ரம்பிற்கு சில ஐடியாக்களை வழங்கியுள்ளார் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவெல் மெக்ரான்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கின் விசாரணையை, மத்திய சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில் ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com