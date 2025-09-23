செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (11:56 IST)

ஹனுமான் சிலை ஒரு பொய்யான இந்து கடவுளின் சிலை.. டிரம்ப் கட்சி பிரமுகரின் சர்ச்சையான கருத்து..!

ஹனுமான் சிலை ஒரு பொய்யான இந்து கடவுளின் சிலை.. டிரம்ப் கட்சி பிரமுகரின் சர்ச்சையான கருத்து..!
ஹனுமான் சிலை விவகாரம்: டெக்சாஸில் ஹனுமான் சிலையை எதிர்க்கும் டிரம்ப் கட்சியின் தலைவர்; இந்திய-அமெரிக்கர்கள் கடும் கண்டனம்
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சியின் தலைவர் ஒருவர், டெக்சாஸில் கட்டப்பட்டுள்ள 90 அடி உயரமுள்ள ஹனுமான் சிலை குறித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்திருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அமெரிக்காவில் திறக்கப்பட்ட ஹனுமான் சிலை ஒரு பொய்யான இந்து கடவுளின் சிலை. அதை டெக்சாஸில் இருக்க நாம் ஏன் அனுமதிக்க வேண்டும்? நாம் ஒரு கிறிஸ்தவ நாடு!” என்று அலெக்சாண்டர் டங்கன் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
மேலும் “என்னைத் தவிர வேறு எந்த கடவுளும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. வானத்திலோ, பூமியிலோ, கடலிலோ எந்தவிதமான சிலையையும் அல்லது உருவத்தையும் உங்களுக்காக உருவாக்கக் கூடாது,” என்று குறிப்பிட்டார்.
 
டங்கனின் கருத்துக்களுக்கு இந்து அமெரிக்க அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திய-அமெரிக்கர்கள் கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த கருத்துக்கள் "இந்துக்களுக்கு எதிரானவை மற்றும் தூண்டுதல் நிறைந்தவை" என்று அவர்கள் சாடியுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர் மெட்ரோ 2027ஆம் ஆண்டு தான் இயங்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!

மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர் மெட்ரோ 2027ஆம் ஆண்டு தான் இயங்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாதவரம் மற்றும் சோழிங்கநல்லூர் இடையிலான புதிய மெட்ரோ ரயில் சேவை வரும் 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கப்படும் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஐயப்பனை வைத்து கேரள அரசு பிக்பாக்கெட் செய்கிறது: அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு..!

ஐயப்பனை வைத்து கேரள அரசு பிக்பாக்கெட் செய்கிறது: அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு..!கேரள அரசு சபரிமலையை வைத்து பக்தர்களை ஏமாற்றுவதாகவும், இது ஒருவிதமான 'பிக்-பாக்கெட்' செயல் என்றும் முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்

சமீபத்தில் ரஜினிகாந்தை சந்தித்தது உண்மைதான்: அண்ணாமலை பேட்டி..!

சமீபத்தில் ரஜினிகாந்தை சந்தித்தது உண்மைதான்: அண்ணாமலை பேட்டி..!முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்தித்தது உண்மைதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால், அந்த சந்திப்பை பற்றி அரசியல் ரீதியாக பேச வேண்டாம் என அவர் கூறியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டாவது நாளாக சரியும் பங்குச்சந்தை.. H1B விசா விவகாரம் காரணமா?

இரண்டாவது நாளாக சரியும் பங்குச்சந்தை.. H1B விசா விவகாரம் காரணமா?இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில வாரங்களாக நிலையான ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில், இந்த வாரம் சரிவுடன் தொடங்கியுள்ளது. நேற்றைய சரிவை தொடர்ந்து, இன்றும் இரண்டாவது நாளாப் பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது. இது, முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2047ஆம் ஆண்டு வரை மோடி தான் பிரதமர் வேட்பாளர்.. மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்

2047ஆம் ஆண்டு வரை மோடி தான் பிரதமர் வேட்பாளர்.. மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வரும் 2047 ஆம் ஆண்டு வரை, அதாவது இந்தியாவின் 100-வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் வரை, பாஜகவின் பிரதமர் வேட்பாளராக பிரதமர் மோடி தான் இருப்பார் என்று கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com