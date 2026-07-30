  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. NASA Announces Live Broadcast of Total Solar Eclipse on August 12
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (16:14 IST)

ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி வானில் ஒரு அதிசய நிகழ்வு.. நேரலை செய்ய நாசா திட்டம்...

சூரிய கிரகணம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:14 IST)
google-news
வானில் ஒரு அதிசய நிகழ்வாக, வரும் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி முழு சூரிய கிரகணம் நிகழவுள்ளது. சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவே நிலவு வரும்போது, அதன் நிழல் பூமி மீது படியும் இந்த தருணம் அனைவரையும் வியக்க வைக்கிறது. இந்த பிரம்மாண்டமான வானியல் நிகழ்வை உலக மக்கள் அனைவரும் கண்டு களிக்கும் வகையில், நாசா தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் சமூக வலைதள பக்கங்களில் நேரலை செய்ய அதிரடி ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
 
கிரீன்லாந்து, ஐஸ்லாந்து, போர்ச்சுக்கல், ஸ்பெயின் மற்றும் ரஷ்யாவின் சில பகுதிகளில் இந்த முழு சூரிய கிரகணத்தை முழுமையாக காண முடியும். மேலும், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பல்வேறு நாடுகளில் இது பகுதி கிரகணமாகத் தெரியும். இந்த முழு நிகழ்வும் தோராயமாக 4 மணி நேரம் 23 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சூரிய கிரகணம் இந்திய நேரப்படி ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி இரவில் நிகழ்வதால், இந்தியாவில் உள்ளவர்களால் நேரடியாக இதை காண முடியாது. இருப்பினும், விண்வெளி ஆர்வலர்கள் சோகமாக இருக்க தேவையில்லை; நாசா வழங்கும் பிரத்யேக ஆன்லைன் நேரலை மூலமாக உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தும் இந்த அற்புத காட்சியை உங்கள் கண் குளிரக் கண்டு ரசிக்கலாம்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
உணவு பரிமாற தாமதம்!. சகோதரர் மனைவி தலையை வெட்டி மரத்தில் மாட்டிய நபர்!...

இனிமேல் உனக்கு துணை நிற்பேன்!.. மகனை தூக்கி கொஞ்சிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!..

இனிமேல் உனக்கு துணை நிற்பேன்!.. மகனை தூக்கி கொஞ்சிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!..நடிகரும், பிரபல சமையல் கலைஞரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏற்கனவே திருமணமான நிலையில் சினிமாவில் ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணிபுரியும் ஜாய் கிரிசில்டா என்பருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு அவரை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார்.

வருமான வரி தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள்.. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எவை எவை?

வருமான வரி தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள்.. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எவை எவை?வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு நாளை ஜூலை 31-ஆம் தேதியே கடைசி நாளாகும். இந்த முறை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த கெடுவுக்குள் தாக்கல் செய்யாவிட்டால், ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.5,000-ம், அதற்குள் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.1,000-ம் தாமத கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். எனவே, இந்த அபராதத்தை தவிர்க்க இன்றே ஐ.டி.ஆர் தாக்கல் செய்வது புத்திசாலித்தனம்.

ரூ.40 லட்சம் பணத்திற்காக மகளை கத்தியால் குத்திய தந்தை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...

ரூ.40 லட்சம் பணத்திற்காக மகளை கத்தியால் குத்திய தந்தை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...பொதுவாக வரதட்சனை கேட்டு மணப்பெண்ணின் கணவர் மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினர் அந்த பெண்ணை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்த சம்பவங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோ

கரைந்து கொண்டே போகும் அதிமுக.. அமித்ஷாவை திடீரென சந்திக்கிறார் ஈபிஎஸ்...!

கரைந்து கொண்டே போகும் அதிமுக.. அமித்ஷாவை திடீரென சந்திக்கிறார் ஈபிஎஸ்...!அதிமுகவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் உட்கட்சி பூசல் மற்றும் குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

8000 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பும் உலகப்புகழ் பெற்ற BMW கார் நிறுவனம்.. என்ன காரணம்?

8000 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பும் உலகப்புகழ் பெற்ற BMW கார் நிறுவனம்.. என்ன காரணம்?உலகப் புகழ்பெற்ற சொகுசு கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான பிஎம்டபுள்யூ, வரும் 2027ம் ஆண்டுக்குள் ஜெர்மனியில் தனது சுமார் 8000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய போவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.