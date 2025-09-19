வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (17:50 IST)

'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதல்: அழிவை ஒப்புக்கொண்ட லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது..!
இந்திய ராணுவத்தின் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதலில் தங்கள் பயங்கரவாத முகாம்கள் அழிக்கப்பட்டதை ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பு ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், தற்போது லஷ்கர்-இ-தொய்பாவும் இதே உண்மையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
ஜம்மு-காஷ்மீரின் பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, கடந்த மே 7 அன்று பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள 9 பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது இந்தியா தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதல் நடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் தளபதி மசூத் இல்யாஸ் காஷ்மீரி, ஒரு வீடியோவில், பஹவல்பூரில் உள்ள ஜெய்ஷ் தலைமையகமான ஜாமியா மஸ்ஜித் சுப்ஹான் அல்லா மீதான தாக்குதலில் அஸாரின் குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டதை ஒப்புக்கொண்டார்.
 
இந்த வரிசையில், லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பும் தங்கள் முகாம் பாதிக்கப்பட்டதை தற்போது ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.  லஷ்கர் பயங்கரவாத தளபதி காசிம், முரிட்கேயில் உள்ள மார்கஸ் தைபா கட்டிடம் இந்திய தாக்குதலில் அழிக்கப்பட்டதாகவும், அதை மீண்டும் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பயங்கரவாதக் குழுக்கள் தங்கள் கட்டிடங்களை பயன்படுத்தவில்லை என்று பாகிஸ்தான் மறுத்து வரும் நிலையில், இந்த ஒப்புதல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
சிங்கப்பூரில் சாகச விளையாட்டின்போது விபரீதம்.. பிரபல பாடகர் பரிதாப மரணம்..!

சிங்கப்பூரில் சாகச விளையாட்டின்போது விபரீதம்.. பிரபல பாடகர் பரிதாப மரணம்..!பிரபல அசாமிய பாடகரும் இசையமைப்பாளருமான ஸுபீன் கார்க், சிங்கப்பூரில் சாகச விளையாட்டு ஒன்றில் ஈடுபட்டபோது ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

மரம் ஏற வேண்டாம், என்னை பின் தொடர வேண்டாம்.. தவெக தொண்டர்களுக்கு அறிவுரைகள் கூறிய விஜய்..

மரம் ஏற வேண்டாம், என்னை பின் தொடர வேண்டாம்.. தவெக தொண்டர்களுக்கு அறிவுரைகள் கூறிய விஜய்..விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், தவெக தொண்டர்கள் என்னை பின் தொடர வேண்டாம், மரம் ஏற வேண்டாம் என்று தவெக தலைவர் நடிகர் விஜய் அறிவுறுத்தி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய 12 வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அவை பின்வருமாறு:

பாகிஸ்தானுக்கு சென்றபோது சொந்த நாட்டில் இருப்பது போல் உணர்ந்தேன்: காங்கிரஸ் பிரபலம்..!

பாகிஸ்தானுக்கு சென்றபோது சொந்த நாட்டில் இருப்பது போல் உணர்ந்தேன்: காங்கிரஸ் பிரபலம்..!பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் போன்ற அண்டை நாடுகளுக்கு சென்றபோது, தான் சொந்த நாட்டில் இருப்பதை போலவே உணர்ந்ததாகக் காங்கிரஸ் அயலக அணி தலைவர் சாம் பிட்ரோடா தெரிவித்துள்ளார்.

2 பானிபூரி குறைவாக கொடுத்ததால் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்.. பலமணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு..!

2 பானிபூரி குறைவாக கொடுத்ததால் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்.. பலமணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு..!குஜராத் மாநிலம் வடோதராவில், ஒரு பெண் திடீஎர்ன நடுரோட்டில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தியதால் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. இந்தப் போராட்டம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மரத்தில் தூக்கில் தொங்கிய காதலன்.. கீழே சடலமாக காதலி.. கொலையா? தற்கொலையா?

மரத்தில் தூக்கில் தொங்கிய காதலன்.. கீழே சடலமாக காதலி.. கொலையா? தற்கொலையா?சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜாஷ்பூர் மாவட்டத்தில் ஒரு இளம் காதல் ஜோடி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

