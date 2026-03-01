ஞாயிறு, 1 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 1 மார்ச் 2026 (14:44 IST)

நாளை முதல் பொதுத்தேர்வு தொடக்கம்.. வினாத்தாளில் பிழை இருந்தால் உடனே செய்ய வேண்டும்? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு..!

exam
தமிழகத்தில்  12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி தமிழக அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வு வினாத்தாள்களில் ஏதேனும் தவறுகள், அச்சுப்பிழைகள் அல்லது பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கேள்விகள் இருந்தால், அது குறித்து நேரடியாக மின்னஞ்சல் மூலம் புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்காக [email protected] என்ற பிரத்யேக மின்னஞ்சல் முகவரி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வினாக்கள் தெளிவில்லாமல் இருந்தாலோ அல்லது இரண்டு சரியான விடைகள் இருப்பது போன்ற குழப்பங்கள் இருந்தாலோ மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் இந்த புகாரைப் பதிவு செய்யலாம். 
புகார் அளிக்கும்போது வகுப்பு, பாடம் மற்றும் வினா எண் ஆகியவற்றை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். "வினா எண் 5-ல் உள்ள தரவு தவறாக உள்ளது" என்பது போன்ற துல்லியமான விளக்கங்களுடன் புகாரை அனுப்ப வேண்டும் என இயக்ககம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த வெளிப்படையான நடைமுறை, வினாத்தாள் பிழைகளால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்கும் ஒரு சிறந்த முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

முன்னால் முட்டாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ்.. அதிமுக நிர்வாகி ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு..!

முன்னால் முட்டாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ்.. அதிமுக நிர்வாகி ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு..!தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே திருபுவனத்தை சேர்ந்த அதிமுக நகர செயலாளர் சிங். செல்வராஜ் ஒட்டியுள்ள ஒரு போஸ்டர் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னாள் பெண் டிஜிபி ஸ்ரீலேகா மீது போக்ஸோ வழக்கு: என்ன நடந்தது?

முன்னாள் பெண் டிஜிபி ஸ்ரீலேகா மீது போக்ஸோ வழக்கு: என்ன நடந்தது?கேரளாவின் முதல் பெண் டிஜிபியான ஸ்ரீலேகா, ஓய்வுக்கு பிறகு பா.ஜ.க-வில் இணைந்து தற்போது திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சி கவுன்சிலராக உள்ளார். இந்நிலையில், தனது யூடியூப் சேனலில் பழைய பாலியல் வழக்குகளை பற்றிப் பேசுகையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் பெயர்களை வெளிப்படுத்தியதாக அவர் மீது திருவனந்தபுரம் மியூசியம் போலீஸார் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு வர முடியாது: மெசேஜ் அனுப்பிய அதிகாரி 24 மணி நேரத்தில் சஸ்பெண்ட்

அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு வர முடியாது: மெசேஜ் அனுப்பிய அதிகாரி 24 மணி நேரத்தில் சஸ்பெண்ட்மகாராஷ்டிர மாநில சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பங்கஜா முண்டே, சட்டமன்றத்தில் சுற்றுச்சூழல் மாசு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க தயாரானபோது, சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் கூட்டத்திற்கு வராமல் மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பி ஏமாற்றியுள்ளனர். மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய உறுப்பினர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவேந்திர சிங் மற்றும் இணை இயக்குனர் சதீஷ் பட்வெல் ஆகியோரின் இந்த அலட்சியத்தால், அமைச்சரால் உரிய தகவல்களை சபையில் சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை.

மைசூர் சில்க் உற்பத்தியாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்: முதலமைச்சர் சித்தராமைய்யா தலையிட கோரிக்கை..!

மைசூர் சில்க் உற்பத்தியாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்: முதலமைச்சர் சித்தராமைய்யா தலையிட கோரிக்கை..!உலகப்புகழ் பெற்ற மைசூர் சில்க் சேலைகளின் உற்பத்தி தற்போது முழுமையாக முடங்கியுள்ளது. கர்நாடக பட்டு தொழில்துறை கழகத்தின் டி. நரசிப்புரா பிரிவில் உள்ள சுமார் 5 ஏக்கர் நிலத்தை, விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க விளையாட்டு துறைக்கு மாற்ற அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக எழுந்த அச்சமே இந்த போராட்டத்திற்கு காரணமாகும்.

2 வயது குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற திமுக நிர்வாகி கைது! கிருஷ்ணகிரியில் பயங்கரம்:

2 வயது குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற திமுக நிர்வாகி கைது! கிருஷ்ணகிரியில் பயங்கரம்:தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு கொடூரமான சம்பவம் மாநிலத்தையே அதிரவைத்துள்ளது. தனது கள்ளக்காதலியின் இரண்டரை வயது பெண் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த புகாரில், 40 வயதான திமுக நிர்வாகி பெரியநாயகம் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com