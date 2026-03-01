அக்கா வீட்டுக்கு கண்டவங்க எல்லாம் வந்துட்டு போறாங்க.. ஆத்திரத்தில் தம்பி செய்த கொலை.. தூத்துக்குடியில் பயங்கரம்..!
தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் அருகே நிகழ்ந்த ஒரு கொடூர கொலை சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செய்துங்கநல்லூர் ரயில் நிலையம் அருகே வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்த 35 வயதான சுமித்ரா என்ற பெண், மர்ம நபர்களால் சரமாரியாக வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டார். இவருடைய இரண்டு மகள்களும் விடுதியில் தங்கி படித்து வரும் நிலையில், வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பியதோடு, தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர். விசாரணையில், சுமித்ராவின் தம்பி முத்துராஜாவே தனது கூட்டாளியுடன் சேர்ந்து இந்த கொலையை செய்தது தெரியவந்தது.
தனது சகோதரியின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் ஆத்திரமடைந்து அவரை கொலை செய்ததாக முத்துராஜா வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். தலைமறைவாக இருந்த முத்துராஜாவை புளியங்குளம் காட்டுப் பகுதியில் வைத்துப் போலீஸார் கைது செய்தனர். மேலும், இக்கொலையில் தொடர்புடைய மற்றொரு நபரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
