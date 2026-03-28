சனி, 28 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 28 மார்ச் 2026 (12:53 IST)

என்னோட அடுத்த இலக்கு கியூபா!.. அடங்காத டொன்ல்ட் டிரம்ப்!.. சரவதேச அரசியலில் பரபரப்பு.

டொனால்ட் டிரம்ப் எப்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றாரோ அப்போது முதலே பல அதிரையான நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு வரியை அதிகளவு உயர்த்தினார்.. அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் தலையில் கொட்டியதால் வரியை குறைத்தார்.

அதன்பின் மீண்டும் உயர்த்தினார். இப்படி வரியை குறைத்து, உயர்த்தி விளையாடி வருகிறார். ஒருபக்கம் இந்திய ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க கூடாது என்றார்.. அதன் பின் ஈரான் நாட்டுடன் போர் ஏற்பட்டு கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதால் இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்னெய் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றார்..

வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார். கிரீன்லாந்து நாடு எங்களுக்குதான் சொந்தம்.. அந்த நாட்டை விலைக்கு வாங்குவோம் எனக்கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
தற்போது கியூபா நாட்டு குறி வைத்திருக்கிறார். எங்களின் அடுத்த இலக்கு கியூபா என ஏற்கனவே டிரம்ப் கூறியிருந்தார்..

இந்நிலையில், மியாமியில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய டொனால்ட் ட்ரம்ப் ‘வளைகுடா நாடுகளில் நடைபெற்று வரும் போர் இன்னும் சில வாரங்களில் முடிவுக்கு வரும்.. கடும் பொருளாதார நெருக்கடிகளில் உள்ள கியூபா அரசு விரைவில் வீழும்.. கியூபாவுடன் பேச்சு வார்த்தை நடந்து வருகிறது.. தேவைப்பட்டால் அமெரிக்கா தலையிடும்’ என பேசியிருக்கிறார்.
இப்படி டொனால் டிரம்ப் பேசியிருப்பது சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

விஜய் இப்பதான்!. எனக்கு 15 வருஷமா இதுதான் நடக்குது!.. சீமான் கோபம்...திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் கடந்த 50 வருடங்களாகவே தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகிறது.

ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் ஏற்றுமதிக்கு தடை!.. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா?..!ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் சரியாக நடைபெறவில்லை

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இனி இறங்க வாய்ப்பே இல்லையா?இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 13,660 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் தங்கம் 1,09,280 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு சவரன் 1,07,440 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 1,840 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், 24 கேரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் 14,902 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர்.சி அதிகாரப்பூர்வமாக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமான கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com