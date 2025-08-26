செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (11:10 IST)

அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் லிசா குக் பதவி நீக்கம்: டிரம்ப் அதிரடி

அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் லிசா குக், அடமான மோசடி புகாரில் சிக்கியதால், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அவரை பதவி நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். டிரம்ப்பின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, அமெரிக்க நிதித்துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே உயர் பதவியை வகித்த முதல் ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க பெண் லிசா குக் ஆவார். பெடரல் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ஏஜென்சியின் இயக்குனர் பில் புல்டே, ஜார்ஜியா மற்றும் மிச்சிகனில் லிசா குக் அடமானம் வைத்த சொத்துக்களின் ஆவணங்கள் மோசடியானவை என்றும், 2021-ல் அவர் அளித்த விண்ணப்பங்களில் தவறான தகவல்களை கொடுத்ததாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். 
 
இந்த குற்றச்சாட்டுகளை அடுத்து, ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதிக்குள் தானாகவே ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று டிரம்ப் லிசா குக்கிற்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். ஆனால் டிரம்ப்பின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த லிசா குக், தனது பதவியில் தொடர்ந்து நீடித்து வந்தார். 
 
எனக்கு எதிரான மோசடி புகார்களுக்கு ஆதாரங்களை சேகரித்து வருகிறேன், விரைவில் அவற்றை வழங்குவேன் என்று அவர் இதற்கு முன் தெரிவித்திருந்த நிலையில், டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' பக்கத்தில், பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் லிசா குக் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்த பெண்.. கைது செய்வேன் என மிரட்டினாரா காவலர்?

நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்த பெண்.. கைது செய்வேன் என மிரட்டினாரா காவலர்?சென்னையில், நள்ளிரவில் நாய்களுக்கு உணவு அளித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணிடம், "நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மேல் இப்படி சுற்றித் திரிந்தால் தொல்லைகள் ஏற்படும்" என்று ஒரு காவலர் கூறிய கருத்து, கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!

நாளை முதல் 50% வரி.. பதிலடியாக இன்று முதல் 100 நாடுகளுக்கு கார் ஏற்றுமதி தொடக்கம்..! பிரதமர் மோடி அதிரடி..!அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்த கூடுதல் வரிவிதிப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சுஸுகி மோட்டார் ஆலையின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கலப்பின பேட்டரி மின்முனைகளின் உற்பத்தியை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், மாருதி சுஸுகியின் முதல் உலகளாவிய பேட்டரி மின்சார வாகனமான இ-விடாரா (e-VITARA) காரை, ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதையும் அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

குருவாயூர் கோயில் குளத்தில் கால் கழுவிய பிக்பாஸ் போட்டியாளர்.. குளத்தை புனிதப்படுத்த சடங்குகள்..!

குருவாயூர் கோயில் குளத்தில் கால் கழுவிய பிக்பாஸ் போட்டியாளர்.. குளத்தை புனிதப்படுத்த சடங்குகள்..!கேரளாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற குருவாயூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயிலில், இந்து அல்லாத ஒரு பெண் கோயிலின் குளமான ருத்திரதீர்த்தக் குளத்தில் கால் கழுவியும், புகைப்படம் எடுத்தும் வீடியோ வெளியிட்டதால் அந்த குளத்தில் பரிகார சடங்குகள் நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை முதல் இந்தியா மீது 50% வரி! என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்? - ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் விளக்கம்!

நாளை முதல் இந்தியா மீது 50% வரி! என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்? - ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் விளக்கம்!நாளை முதல் இந்திய பொருட்கள் மீது அமெரிக்கா 50 சதவீத வரி விதிக்கும் நிலையில் இந்திய நிறுவனங்கள் சந்திக்கவிருக்கும் சவால்கள் என்ன என்பது குறித்து ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் விளக்கியுள்ளார்.

நொய்டா வரதட்சணை கொலை வழக்கு.. கணவருக்கு கள்ளக்காதல் இருந்ததா?

நொய்டா வரதட்சணை கொலை வழக்கு.. கணவருக்கு கள்ளக்காதல் இருந்ததா?நொய்டாவில் வரதட்சிணை கொடுமையால் கொல்லப்பட்ட நிகிதா என்ற பெண் வழக்கில், அவரது கணவர் விபின், வேறொரு பெண்ணுடன் கள்ளத்தொடர்பில் இருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com