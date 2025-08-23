இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்.. சலிப்பே இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப சொல்லும் டிரம்ப்..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே அணு ஆயுதப் போர் ஏற்பட இருந்ததாகவும், அதை தடுத்து நிறுத்தியது தானே என்றும் மீண்டும் ஒருமுறை கூறியுள்ளார்.
டிரம்ப் வழக்கமாக பலமுறை கூறிவரும் இந்த கருத்து, இந்த முறை புதிய தோற்றத்துடன் வெளிவந்துள்ளது. இன்று, "டிரம்ப் எல்லாவற்றிலும் சரியாகவே இருப்பார்" என்று எழுதப்பட்டிருந்த வெள்ளை நிறத் தொப்பியை அணிந்துகொண்டு, வெள்ளை மாளிகையில் இருந்து அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்தார்.
இந்தியாவிடம் இருந்து இந்த கூற்றுகளுக்கு பதில்கள் வராவிட்டாலும், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை தடுத்தது தானே என்று டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.
'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கைக்கு பிறகு, பாகிஸ்தான் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்வந்ததாலேயே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது என இந்தியா தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.
டிரம்பின் இந்த அறிவிப்பு, "நானே போரை நிறுத்தினேன்" என்ற அவரது கூற்றுக்களில் எத்தனை முறை இடம் பெறுகிறது என்பதை எண்ணுவது இப்போது சிரமமாகிவிட்டது. மே 10ஆம் தேதி போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, டிரம்ப் இதை 40-க்கும் மேற்பட்ட முறைகள் கூறியிருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Edited by Mahendran