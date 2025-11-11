செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. ‌ட்ரெ‌ய்ல‌ர்
Written By Bala
Last Updated : செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (20:20 IST)

செலக்‌ஷன்ல மன்னன்பா! அருள்நிதி நடிப்பில் வெளியான ‘மை டியர் சிஸ்டர்’ பட புரோமோ

செலக்‌ஷன்ல மன்னன்பா! அருள்நிதி நடிப்பில் வெளியான ‘மை டியர் சிஸ்டர்’ பட புரோமோ
ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் என முன்னணி நடிகர்களை பற்றித்தான் நாம் அடிக்கடி பேசிக் கொண்டிருப்போம். இவர்களே ஒரு நேரத்தில் கதையை தேர்வு செய்வதில் சொதப்புவது உண்டு. இவர்களை போல் பல முன்னணி நடிகர்கள் கமெர்ஷியல் என்ற பேரில் வசூலுக்காக மட்டும் ஆக்‌ஷன், மாஸ் இவைகளை நம்பி கதையை பற்றி சில நேரங்களில் அவர்கள் கவலைப்பட்டதே இல்லை.

 
ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருந்து தான் தேர்ந்தெடுக்கும் கதையில் மிகவும் கவனமுடன் செயல்பட்டு வருபவர் நடிகர் அருள்நிதி. ஒரு பெரிய கமெர்ஷியல் ஹீரோ இல்லை என்றாலும் இவர் நடித்த படத்தை நம்பிக்கையுடன் போய் பார்க்கலாம்பா என்ற அளவுக்கு ரசிகர்களுக்கு திருப்தியான படத்தைத்தான் இதுவரை கொடுத்திருக்கிறார் அருள்நிதி. கதைத் தேர்வில் திரில்லர், மர்மம், மற்றும் கிரைம் போன்றவைகளுக்கு அதிகம் முக்கியத்துவமும் கொடுத்து வருகிறார்.
 
சொல்லப்போனால் இதுதான் அவருடைய அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இவரை பொறுத்தவரைக்கும் இயக்குனர் மீது எப்போதுமே நம்பிக்கையுடன் தான் இருப்பார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தவறான கதையை தேர்ந்தெடுப்பது தனது கெரியருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை எப்போதுமே மனதில் வைத்து செயல்பட்டு வருகிறார். அதனால்தான் என்னவோ வருடத்திற்கு அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறைதான் இவருடைய படங்கள் வெளியாகின்றன.
 
ஆனால் அப்படி வரும் படங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும்படியாகவும் இருக்கிறது. இவருடைய படங்களில் ஹீரோயின்களுக்கு எப்போதுமே முக்கியத்துவம் குறைந்ததாகவே இருக்கும். இந்த நிலையில் அவருடைய நடிப்பில் அடுத்து ஒரு படம் தயாராகி வருகிறது. மை டியர் சிஸ்டர் என்ற பெயரில் உருவாகி வரும் அந்தப் படம் அக்கா தம்பிக்கு இடையில் நடக்கும் சண்டை , மோதல் இவைகளை மையப்படுத்தி தயாராகி வருகிறது.
 
அக்காவாக நடிகை மம்தாமோகன்தாஸும் தம்பியாக அருள் நிதியும் நடித்துள்ளனர். அந்தப் படத்தின் ப்ரோமோதான் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. புரோமோ மிகவும் வித்தியாசமாகவும் உருவாகியிருக்கிறது. 

 

கருப்பு நிற உடையில் கலக்கல் போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!

கருப்பு நிற உடையில் கலக்கல் போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!2015 ஆம் வருடம் வெளியான பிரேமம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அந்த படத்தில் நடித்த அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி மற்றும் மடோனா செபாஸ்டியன் ஆகிய மூன்று கதாநாயகிகளும் பல்வேறு படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகிகளாக மாறினர்.

தங்க நிற உடையில் ஜான்வி கபூரின் லேட்டஸ்ட் ஹாட் & க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

தங்க நிற உடையில் ஜான்வி கபூரின் லேட்டஸ்ட் ஹாட் & க்யூட் க்ளிக்ஸ்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

லெஜண்ட் சரவணனின் இரண்டாவது பட ரிலீஸ் அப்டேட்!

லெஜண்ட் சரவணனின் இரண்டாவது பட ரிலீஸ் அப்டேட்!சரவணா ஸ்டோர் உரிமையாளர் சரவணன் நடித்த தி லெஜன்ட் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி கடுமையான ட்ரோல்களை சந்தித்தது. அதே போல எதிர்பார்த்த அளவு வசூலை பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுமட்டுமில்லாமல் அவரின் தோற்றம் உருவ கேலிகளுக்கும் ஆளானது.

ஒல்லியாக இருப்பதற்கு ஊசிகளைப் பயன்படுத்துகிறேனா?... தமன்னா பதில்!

ஒல்லியாக இருப்பதற்கு ஊசிகளைப் பயன்படுத்துகிறேனா?... தமன்னா பதில்!தமன்னா, ‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

பிரான்ஸின் உயரிய 'செவாலியர்' விருது: தமிழ் திரையுலக பிரபலத்திற்கு அறிவிப்பு!

பிரான்ஸின் உயரிய 'செவாலியர்' விருது: தமிழ் திரையுலக பிரபலத்திற்கு அறிவிப்பு!இந்திய திரையுலகின் புகழ்பெற்ற கலை இயக்குநர் தோட்டா தரணிக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான 'செவாலியர்' விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரைப்பட துறைக்கு அவர் ஆற்றிய சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com