வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (09:50 IST)

வாயைப் பொளக்க வைக்கும் பட்ஜெட்! சிவகார்த்திகேயனை நம்பி இறங்கும் வெங்கட் பிரபு

சினிமாவைப் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நடிகரின் தற்போதைய மார்கெட் எப்படி இருக்கிறதோ அதை வைத்து தான் அந்த படத்தின் பட்ஜெட்டும் பெரும்பாலும் நிர்ணயிக்கிறார்கள். இந்த ஹீரோவின் படம் நிச்சயமாக வசூலில் பெரிய அளவு அள்ளும். அதில் சந்தேகமே இல்லை என்று இருந்தால் அவரை நம்பி அடுத்த படத்தில் பெரிய பட்ஜெட்டை போடுவதற்கு தயாரிப்பாளர்கள் ரெடியாக இருப்பார்கள்.
 
 உதாரணமாக இன்றைய சூழலில் வசூல் சக்கரவர்த்தியாக இருக்கும் ரஜினி, விஜய் இவர்களை நம்பி எத்தனை கோடி வேண்டுமானாலும் இறக்குவதற்கு தயாரிப்பாளர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். ஏனெனில் கதைப்படி அந்த படம் நன்றாக இருக்கிறதோ இல்லையோ அந்த ஹீரோவுக்காக முதல் மூன்று நாட்கள் போட்ட பணத்தை எடுத்து விடலாம் என்ற ஒரு யுத்தி இருக்கிறது. அதுதான் இப்போது வரை ரஜினி விஜய் படங்களுக்கு நடந்து வருகிறது.
 
 மற்றபடி அவர் நடிக்கிற படங்களின் கதை பெருசாக பேசப்படவில்லை. அப்படி சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த படத்திற்கான பட்ஜெட் வெளியாகி ரசிகர்களை வாயைப் பொளக்க வைத்திருக்கிறார்கள். தற்போது சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. அந்த படத்தின் மீது அனைத்து தரப்பில் இருந்தும் எதிர்பார்ப்புகள் கிளம்பி இருக்கின்றன.
 
 இந்தி எதிர்ப்பு பற்றிய திரைப்படமாக அது உருவாகி இருக்கிறது. வரலாற்று பின்னணியில் உருவான திரைப்படமாக அது அமைந்திருக்கிறது. படத்தின் போஸ்டர் பாடல்கள் ட்ரெய்லர் என எல்லாமே பெரிய அளவில் ஹைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன. அதனால் அந்த படத்தை எதிர்பார்த்து அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அமரன் திரைப்படத்திற்கு பிறகே சிவகார்த்திகேயனுக்கு என ஒரு தனி மார்க்கெட் உருவாகி இருக்கிறது.
 
அடுத்து வெங்கட் பிரபு கூட்டணியில் சிவகார்த்திகேயன் இணைந்துள்ளார். அந்த படத்திற்கான வேலைகள் தற்போது மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் வெங்கட் பிரபு சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணியில் உருவாகும் படத்திற்கான பட்ஜெட் பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. அந்த படத்திற்கான பட்ஜெட் 150 கோடி என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இது ஒரு சயின்ஸ் பிக்சன் திரைப்படமாக உருவாகப் போகிறது. அதனால் இந்த படத்தின் மீதும் ரசிகர்களிடம் இப்போது இருந்தே ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிரியேட் செய்துவிட்டார் வெங்கட் பிரபு.

