சினிமாவுக்கு அவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருக்காரு! விஜயகாந்த் மகனுக்கே இந்த நிலைமையா?
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சிங்கம் மாதிரி கம்பீரமாக இருந்த ஒரு நடிகர் தான் விஜயகாந்த். தமிழ் சினிமாவையே தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்தவர். அவர் நடந்து வருவதிலிருந்து பிரச்சனைக்கு குரல் கொடுப்பது வரைக்கும் எதையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் அவரிடம் உண்டு. எதையும் தைரியமாக எதிர்கொள்பவர். எத்தனையோ சூப்பர் ஸ்டார்கள் இருந்தாலும் விஜயகாந்தின் தைரியம் எந்த நடிகர்களுக்கும் வராது. இனிமேலும் வராது. அப்பேர்ப்பட்ட ஒரு நடிகரின் மகனை இந்த தமிழ் சினிமா மறந்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். விஜயகாந்த் மகன் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கும் கொம்பு சீவி திரைப்படம் நாளை மறுநாள் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கின்றது.
அந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் தான் சென்னையில் நடைபெற்றது. அந்த விழாவிற்கு விஜயகாந்த் குடும்பத்தார் மற்றும் திரை பிரபலங்கள் பலரும் வந்து கலந்து கொண்டனர். வந்தது மட்டுமல்லாமல் விஜயகாந்தை பற்றிய தங்களுடைய நினைவலைகளையும் பகிர்ந்து கொண்டனர். இதில் சண்முக பாண்டியனின் அண்ணன் விஜய பிரபாகரன் கூறியதுதான் வேதனையாக இருந்தது. என்னுடைய தம்பி தமிழ் சினிமாவில் நுழைந்து 12 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. இந்த 12 வருடத்தில் 50 படங்கள் கூட நடித்து இருக்கலாம். ஆனால் அவன் நடித்தது வெறும் நான்கு படங்கள்தான்.
அந்த நான்கு படங்களுமே எதிர்பார்த்த அளவு ஓடவில்லை. சினிமாவுக்கு என் தம்பியையும் அரசியலுக்கு என்னையும் அனுப்பி வைத்தவர் கேப்டன். ஆனால் அவருடைய உடல் நலத்தை கருத்தில் வைத்து தான் என்னுடைய தம்பி, கேப்டனுடன் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அவருக்கு துணையாக சாப்பாடு ஊட்டுவதில் இருந்து எல்லா உதவிகளையும் என் தம்பி தான் கூடவே இருந்து பார்த்துக் கொண்டான் என அந்த மேடையில் விஜய பிரபாகரன் மிகவும் உருகி பேசி இருந்தார். இதைப் பற்றி பிரபல மூத்த பத்திரிகையாளர் செய்யாறு பாலு அவருடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்திருக்கிறார்.
அடையாறு திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர்களை தமிழ் சினிமா ஒட்டுமொத்தமாக ஒதுக்கிய காலம் அது. இவர்கள் பட்ஜெட் அதிகமான படங்களை எடுப்பார்கள், ஆங்கில படத்தை காப்பி அடித்து எடுப்பார்கள், படம் எடுக்கத் தெரியாது என்ற காரணத்தினால் அந்த மாணவர்களை தமிழ் சினிமாவே ஒதுக்கி இருந்தது. அப்படிப்பட்ட அடையாறு திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அடையாளமாக இருந்தது விஜயகாந்த் தான் .அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரின் மகனை இன்று கை தூக்கி விடுவதற்கு சினிமாவில் யாரும் இல்லை என்று நினைக்கும் பொழுது தான் வருத்தமாக இருக்கிறது.
அவர் இறந்த நேரம் யாரெல்லாம் என்னென்ன எல்லாம் பேசினார்கள் என அனைவருக்கும் தெரியும். ஏன் லாரன்ஸ் கூட சண்முகபாண்டியனுக்காக ஒரு கேமியோ ரோலில் நான் நடிக்கிறேன் என்று கூறினார். அதுவும் இந்த படைத்தலைவன் படத்தில் தான். அவர் நடிப்பதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால் அவருடைய தம்பி படத்தில் பிசியாக இருந்ததனால் அவர் படைத்தலைவன் படத்தில் நடிக்கவில்லை. வெறும் வாய் வழியாகவே சொல்லிவிட்டு போனதாக இது பார்க்கப்படுகிறது. சண்முக பாண்டியனை பொருத்தவரைக்கும் நடித்த படங்கள் எதுவுமே அவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை. விஜயகாந்துக்கு ஆரம்பத்தில் இப்படித்தான் இருந்தது. ஏகப்பட்ட சறுக்கல்களை சந்தித்து ஊமை விழிகள் திரைப்படத்திற்கு பிறகு தான் அவர் அடுத்தடுத்து முன்னேற ஆரம்பித்தார். அதனால் கொம்பு சீவி படத்திற்கு பிறகு சண்முக பாண்டியனுக்கும் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்படும் என செய்யாறு பாலு அந்த பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.