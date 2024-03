விஜய்யின் GOAT படத்தில் இணைந்த பிரபல நகைச்சுவை நடிகர்!

நடிகர் விஜய், தற்போது இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் The Greatest Of All Time என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் அவரோடு பிரசாந்த்,பிரபுதேவா, மீனாட்சி சௌத்ரி, ஜெயராம் மற்றும் மோகன் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்க, சித்தார்த்தா நுனி ஒளிப்பதிவு செய்து வருகிறார். படத்தை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. படத்தின் அப்டேட்டுக்காக ரசிகர்கள் வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருக்கின்றனர்.





படம் பற்றி பேசிய இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு “இந்த மாத இறுதியில் க்ளைமேக்ஸ் காட்சி படமாக்கப்பட்டு விடும். அதன் பிறகு ஒரு வெளிநாட்டு ஷெட்யூல் உள்ளது. படம் ரீமேக் எல்லாம் கிடையாது. சொந்தக் கதைதான். படத்தில் நிறைய பாடல்கள் உள்ளன. ரசிகர்களுக்கு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும். படத்தில் வி எஃப் எக்ஸ் மற்றும் கிராபிக்ஸ் பணிகள் நிறைய உள்ளன. அதற்காக இந்தியாவிலும் லண்டனிலும் பல இடங்களில் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இப்போதைக்கு ரிலீஸ் தேதி குறித்து பேச முடியாது” என சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வில் பேசியிருந்தார்.