மீண்டும் இணைந்த வெற்றிக் கூட்டணி… அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்ட சத்யஜோதி பிலிம்ஸ்!

விஷ்ணு விஷால் அமலாபால் நடித்த ராட்சசன் திரைப்படத்தை 2018 ஆம் ஆண்டு ராம்குமார் இயக்கினார். இந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டான நிலையில் அவருடைய அடுத்த படத்தில் தனுஷ் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. இந்த படத்தின் ஆரம்பகட்ட பணிகள் நடைபெற்ற நிலையில் திடீரென இந்த படம் டிராப் ஆனது என்று செய்திகள் வெளியானது . அதன் பிறகு சிவகார்த்திகேயனோடு இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் அந்த படமும் தொடங்கப்படவில்லை.





இந்நிலையில் பல்வேறு ஊகங்கள் மற்றும் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இப்போது விஷ்ணு விஷால் மற்றும் ராம்குமார் கூட்டணியில் உருவாகும் அடுத்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

