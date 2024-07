பிரசாந்தின் 'அந்தகன்’ படத்திற்காக விஜய் செய்வது இதுதான்: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

பிரசாந்த் நடித்த 'அந்தகன்’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த படத்தின் விளம்பரப் பணிகள் தொடங்கி விட்டதாக புறப்படுகிறது.

குறிப்பாக இந்த படத்தின் ஒரு விளம்பர பணியில் தளபதி விஜய் ஈடுபடுவார் என்று நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் சற்றுமுன் அது குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 'அந்தகன்’ படத்தில் இடம்பெற்ற அந்தகன் ஆந்தம் என்ற பாடலை தளபதி விஜய் வரும் 24ஆம் தேதி வெளியிடுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

’கோட்’ படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது விஜய் மற்றும் பிரசாந்த் இடையே நல்ல நட்பு ஏற்பட்டதை அடுத்து அந்த நட்பின் அடிப்படையில் 'அந்தகன்’ படத்தின் ப்ரோமோஷனில் விஜய் கலந்து கொள்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஒரு காலத்தில் விஜய் மற்றும் பிரசாந்த் இருவரும் போட்டியாளர்களாக இருந்த நிலையில் தற்போது விஜய் உச்சத்தில் இருக்கிறார் என்பதும் அவருக்கு போட்டி யாரும் இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் அவர் பிரசாந்தின் படத்திற்கு விஜய் புரமோஷன் செய்து வருவதை திரை உலகினர் ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர்.

Edited by Siva

THE ANDHAGAN ANTHEM to be launched by THE ONE AND ONLY #Thalapathy @actorvijay on 24th JULY ❤️‍????#Andhagan ????



https://t.co/51JPBV0UT2



Visualised by @PDdancing ????????@actorprashanth @actorthiagaraja #Karthik @SimranbaggaOffc @PriyaAnand #AndhaganfromAug15… pic.twitter.com/MEoP0dDo1n