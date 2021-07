சர்பாட்டா படத்தின் வீடியோ பாடல் ரிலீஸ்... வைரல்

இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.



இந்த ஆண்டு வெளியாகும் படங்களில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படத்திற்காக தன் உடலை மிக வருத்தி அதிக உழைப்பைக் கொடுத்து நடித்திருக்கிறார்

ஆர்யா. இப்படத்திற்கு விருதுகள் குவியும் எனவும் பலரும் கருத்துகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

#VambulaThumbula from #SarpattaParambarai, https://t.co/jexNv1ZSv4 Woah. When a five minute song is enough to get your attention invested into the characters, and also provides a big load of fun. Total winner from @Music_Santhosh, can't wait for the movie tonight!