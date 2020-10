இயக்குனராகிறார் நடிகை வரலட்சுமி: டைட்டில் அறிவிப்பு!

இந்த நிலையில் தற்போது நடிகையை அடுத்து இயக்குனராகவும் வரலட்சுமி மாறி உள்ளார். அவர் இயக்கும் முதல் படத்திற்கு ’கண்ணாமூச்சி’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சற்றுமுன் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது



விஜய்யின் ‘மெர்சல்’ உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களை தயாரித்த ஸ்ரீதேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு சாம் சிஎஸ் இசையமைக்கவுள்ளார். வரலட்சுமி இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்ததை அடுத்து தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் நடிகைகள் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த படம் ஒரு அதிரடி ஆக்ஷன் மற்றும் திரில் கதையம்சம் கொண்ட படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Introducing @varusarath in her newest avatar as a Debut Director

Here’s to strong women,

May we know them, May we be them, May we raise them.#womenpower #womenempowerment #UnitedWeStand#KannaMoochi@thenandalfilms @muraliramasamy4 @Hemarukmani1 @SamCSmusic @krishnasamy_e pic.twitter.com/5XA4wfsKYB