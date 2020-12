’’இந்த ஆண்டிற்கான படம் இது ’’ முன்னணி நடிகரைப் புகழ்ந்த சமந்தா…

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சூர்யா. இவர் தயாரித்து நடித்த சூரரைப் போற்று சமூகத்தில் அமேசான் ஒடிடியில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. பலதரப்பிலிருந்து இப்படத்திற்கு நல்ல விமர்சனம் கிடைத்துள்ளது.



இந்நிலையில் நடிகை சமந்தா இப்படத்தை பார்த்துவிட்டு, இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், சூரரைப் படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துகள்…. இந்த வருடத்தின் படம் இது!! சூர்யா, சுதா கொங்கரா மற்றும் அபர்ணா பாலமுரளி உள்ளிட்டோர் அவுட்ஸ்டாண்டிங். இது ஒருநல்ல உந்துகோலான படம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

