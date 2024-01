அட்லி தயாரிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ்.. பூஜை வீடியோ வைரல்..!

இயக்குனர் அட்லி தயாரிக்க இருக்கும் அடுத்த திரைப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாக நடிக்க இருக்கும் நிலையில் இந்த படத்தின் பூஜை இன்று நடந்துள்ளது.



கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு விஜய் நடிப்பில் அட்லி இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் ’தெறி’. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற நிலையில் இந்த படம் ஹிந்தியில் தற்போது உருவாக உள்ளது.







அட்லியின் உதவி இயக்குனர்களில் ஒருவரான காலிஸ் என்பவர் இயக்க இருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய் நடித்த வேடத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் வருண் தவான் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தின் நாயகிகளாக கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் வாமிகா கபி ஆகியோர் நடிக்க உள்ளனர் என்பதும் மூவருமே இந்த படத்தின் பூஜையில் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.





அட்லி தனது மனைவி பிரியாவுடன் பூஜையில் கலந்து கொண்ட நிலையில் பூஜை குறித்த வீடியோவை தனது சமூக வலைதளத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. இந்த படத்தின் டைட்டில் உடன் கூடிய பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் விரைவில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.









Edited by Siva

Please shower your blessings and good wishes on this project that's very close to our heart. ❤️ ❤️ ❤️ @jiostudios @aforapple_offcl @Cine1Studios @Atlee_dir @MuradKhetani #jyotideshpande @kalees_dir @Varundvn @KeerthyOfficial @GabbiWamiqa @amul_mohan @sudanshuksingh… pic.twitter.com/3dQczhxyia