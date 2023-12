'தி ரஜினி இன் மீ' [The Rajini In Me] நூல் வெளியீட்டு விழா!!

அம்பிகாவின் வாழ்க்கை வரலாறு ஒரு நெகிழ்ச்சியான மற்றும் அதிகாரமளிக்கும் ஒரு அசாதாரணமான கதை.





சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் (SUSS) ஆலோசனைக்கான பிரிவில்(Counselling) பட்டம் பெற்ற அவர், சிங்கப்பூர் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு சங்கத்தில் (SANA) தனது வாழ்க்கைப் பயணத்தை தொடங்கினார், அங்கு போதைப்பொருள் குற்றவாளிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதிலும் சமூகத்தில் அவர்கள் மீண்டும் ஒன்றிணைவதற்கு உதவுவதிலும் அவரது ஆர்வம் இருந்தது. இந்த முயற்சிக்கான அவருடைய அர்ப்பணிப்பு அசைக்க முடியாதது. அம்பிகை ஒரு சிறந்த பரத நாட்டியக் கலைஞரும் கூட.



இருப்பினும், அவரது வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத திருப்பமாக மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ்(multiple sclerosis) எனும் நோய் தாக்கி அம்பிகாவை சக்கர நாற்காலியில் அமர வைத்தது. ஆயினும்கூட, துன்பங்களிடம் சரணடைவதற்குப் பதிலாக, அவர் தன் உறுதியைப் பயன்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் அவருடைய தனிப்பட்ட சவால்களை மற்றவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் ஆதாரமாகவும் மாற்றினார். அவரது வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மூலம், அவர் தனது செல்வாக்கை விரிவுபடுத்தினார், எண்ணற்ற மனிதர்களின் மனங்களைத் தொட்டார்.



சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் தத்துவத்தின் மீதான அம்பிகாவின் நீடித்த அபிமானம் அவரது பயணத்திற்கு ஒரு தனித்துவமான பரிமாணத்தை சேர்த்தது. அவர் தனது சொந்த வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு மற்றும் நேர்மறையான கொள்கைகளை தடையின்றி இணைத்து, தனது சகாக்கள் மத்தியில் உத்வேகத்தின் கலங்கரை விளக்கமாக மாறினார்.



அவரது குறிப்பிடத்தக்க பயணம் துன்பங்களை சமாளிப்பதற்கும் மன வளர்ச்சிக்கும் இடையேயான சக்தியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. சவால்களை எதிர்கொள்ளும் போது, எதிர்பாராமல் அதிகாரமளிக்கும் பாதைகளுக்கு எவ்வாறு பின்னடைவு வழிவகுக்கும் என்பதற்கு இது ஒரு சான்றாக விளங்குகிறது.



அம்பிகாவின் கதை அடக்கமுடியாத ஆத்மாவிற்கும், உறுதியினை மாற்றும் ஆற்றலுக்கும் சான்றாகும். 'தி ரஜினி இன் மீ(The Rajini in me)' என்ற தலைப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உடனான அவரது மாற்றத்திற்கான வாழ்க்கைப் பயணத்தை நூலாக நேற்று மக்கள் தொடர்பாளர்(PRO) ரியாஸ்.K. அஹ்மத், பாடலாசிரியர் சூப்பர் சுப்பு மற்றும் யூடியூபர்(Youtuber) அபிஷேக் ராஜா ஆகியோர் வெளியிட்டனர்.



புத்தக வெளியீட்டு விழா உண்மையான 'தலைவர் ஸ்டைலில்' அவரது படம் எல்இடி (LED) திரையில் ‘பேட்ட’ திரைப்படத்தின் மாஸான பின்னணி இசையுடன் தோன்றியது. நிகழ்ச்சியில் பேசிய மக்கள் தொடர்பாளர்(PRO) ரியாஸ்.K. அஹ்மத், "உலகில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்திற்கு மட்டுமே அவரது பெயரில் பல புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டு, அவருக்கே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரே நடிகர். அவர் ஒரு தனித்துவமானவர். இது போன்ற நிகழ்வில் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை நான் பாக்கியமாக உணர்கிறேன். ".



சமீபத்திய பிரபலமான பாடலாசிரியர் சூப்பர் சுப்பு தனது சக்திவாய்ந்த வரிகள் மூலம் பரபரப்பான ‘ஹுகும்(Hukum)’ பாடலை மேற்கோள் காட்டி, "ஒருவர் மிகவும் உத்வேகம் பெற்று, நேர்மறையான வழியில் வாழ்க்கையை நடத்துவதைப் பார்ப்பதற்கு, அதுவும் ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ அதற்கு காரணமாக இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கிறது. அதுதான் ரஜினிகாந்த் அவர்களின் மாயாஜாலம் சார்.அவர் உலகம் முழுவதும் உள்ள யாரையும் எவரையும் குணப்படுத்த முடியும்”.



அபிஷேக் ராஜா கூறுகையில், "ரஜினி சாரின் மிகப்பெரிய மற்றும் தீவிர ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் இருப்பது பிரமிப்பாக இருக்கிறது. ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நிச்சயமாக உங்களை விரைவில் சந்திப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன், அவருடன் நீங்கள் இருக்கும் படங்கள் இணையத்தை தகர்க்கும்".



புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு வர முடியாமல் போன இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்புராஜ், அம்பிகா.K.S.அவர்களுக்கு காணொளி அழைப்பு மூலம் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்ததோடு, கண்டிப்பாக புத்தகத்தை படித்து விட்டு ஊருக்கு வந்ததும் நேரில் சந்திப்பதாக கூறினார். 'தி ரஜினி இன் மீ' (The Rajini In Me ) இப்போது அமேசானில் கிடைக்கிறது.