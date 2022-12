ஆண்ட்ரியா பட போஸ்டரை ரிலீஸ் செய்த சூர்யா

ஆண்ட்ரியா படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை நடிகர் சூர்யா ரிலீஸ் செய்துள்ளார்.





நடிகை நயன் தாரா நடிப்பில், கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் அறம்.



இப்படத்தை இயக்கியவர் கோபி நயினார். இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

இவர் இயக்கத்தில் தற்போது உருவாகி வரு படம் மனுசி.





இப்படத்தை இயக்குனர் வெற்றிமாறன் தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தில் நடிகை ஆண்ட்ரியா முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்.





இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை இன்று நடிகர் சூர்யா தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.





இது ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.



Happy to share the first look posters of #ManusiTheMovie all the best Team! pic.twitter.com/DNRsioQune