ரஜினி படத்தை அடுத்து தனுஷ் படத்தை தயாரிக்கும் பிரபல நிறுவனம்

இந்த நிலையில் சன் பிக்சர்ஸ் தனது அடுத்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை சற்றுமுன் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டது. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் அடுத்த படத்தில் தனுஷ் ஹீரோவாக நடிக்க இருப்பதாகவும், இந்த படத்தை தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநர் ஒருவர் இயக்கவிருப்பதாகவும் இது குறித்த அறிவிப்பு நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் தனுஷ் நடிக்கும் முதல் படம் இந்த படம் என்பதால் இந்த படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏற்கனவே சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘தலைவர் 168’ படத்தை தயாரித்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

We are happy to announce @dhanushkraja’s #D44BySunPictures pic.twitter.com/gU5yrcedvd