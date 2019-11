அந்த மூணு பேரு தான் மாஸ்: சூரி வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ

இந்த நிலையில் இந்த படம் குறித்து நடிகர் சூரி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர்களுடன் ஒரே ஒரு செல்பி எடுக்க வேண்டும் என்பதே தனது நீண்ட நாள் கனவாக இருந்ததாகவும், ஆனால் அவருடன் படம் முழுவதும் நடிக்கும் வாய்ப்பைப் தற்போது பெற்றுள்ளதாகவும் அதற்காக தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்

மேலும் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தொடக்கம் முதலே வெற்றியுடன் தொடங்கும் ஒரு நிறுவனம் என்றும், இந்த நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு படத்தில் மட்டும் நடித்தால் உலக அளவில் பிரபலம் ஆகி விடுவோம் என்றும் ’நம்ம வீட்டு பிள்ளை’ படத்தை தொடர்ந்து ’தலைவர் 168’ படத்திலும் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தனது நன்றி என்றும் தெரிவித்துள்ளார்

மேலும் தமிழ் சினிமாவில் மாஸ் இயக்குனர் என்றால் அது சிவா தான் என்றும் சிவா இயக்கத்தில் ஏற்கனவே ஒரு படத்தில் நடித்துள்ள நிலையில் தற்போது மீண்டும் அவருடன் நடிக்க இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்



சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், சன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் இயக்குனர் சிவா ஆகிய மூன்று பேர் மட்டுமே மாஸ் என்றும் மூன்று மாஸ் இணையும் இந்தப் படத்தில் ஒரு கேரக்டரில் நடிப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் என்றும் இந்த படம் நிச்சயம் பட்டையை கிளப்பும் என்றும் அவர் அந்த வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்

Hear what @sooriofficial has to say about acting with Superstar @rajinikanth for the first time, in #Thalaivar168@directorsiva pic.twitter.com/GVwBTJbup2