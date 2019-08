சிவகார்த்திகேயன் - பாண்டிராஜ் படத்தின் முக்கிய அப்டேட் அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் டைட்டிலுடன் கூடிய ஃபர்ஸ்ட்லுக் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு வெளியாகவிருப்பதாக சன்பிக்சர்ஸ் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த தகவல் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஏற்கனவே அவர் நடித்து வரும் 'ஹீரோ' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக்கும் இம்மாதம் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது

சிவகார்த்திகேயன், அனுஇமானுவேல், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், நட்டி நட்ராஜ், ஆர்கே சுரேஷ், அர்ச்சனா, பாரதிராஜா, சமுத்திரக்கனி, யோகி பாபு , சூரி உள்பட பலர் நடித்து வரும் இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்து வருகிறார். இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் தினத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

