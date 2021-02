ஹிப்ஹாப் ஆதியின் ‘சிவகுமாரின் சபதம்’ பர்ஸ்ட்லுக் வெளியீடு!

இந்த நிலையில் சற்று முன் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதியின் இயக்கத்தில் உருவாக இருக்கும் இந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது



இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் விரைவில் இந்த படம் திரையரங்குகளில் ரிலீஸாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதியின் மற்ற படங்களைப் போலவே சூப்பர் ஹிட்டாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது இணையதளங்களில் வைரலாக வருகிறது

We are very happy to present the first look of #SivakumarinSabadham starring HipHop Aadhi