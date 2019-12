ஏங்க நாங்க ரொம்ப பாவம்ங்க " ஷாலு ஷம்மு வெளியிட்ட ஹாட் வீடியோ - கதறும் நெட்டிசன்ஸ்!

எல்லையை மீறிய கவர்ச்சியை வெளிக்காட்டி மீண்டும் ஆண் நண்பர் ஒருவருடன் பஜாடா நடனம் ஆடி வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் நடிகை ஷாலு ஷம்மு.



வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படத்தில் நடிகர் சூரிக்கு காதலியாக நடித்து பிரபலமானவர் ஷாலு ஷம்மு. அந்த படத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் பரவலாக பேசப்பட்டதை அடுத்து தமிழுக்கு எண் 1ஐ அழுத்தவும், றெக்க, திருட்டுப் பயலே 2 என பல படங்களில் நடித்தார். அதன்பின், அவருக்கு பெரிதாக வாய்ப்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

கடந்த சில நாட்களாக சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடி வந்த ஷாலு ஷம்மு முயற்சியை தளரவிடாமல் அவர் எடுத்துள்ள ஆயுதம் தான் கவர்ச்சி. அந்தவகையில் கடந்த சில நாட்களாக கிளப்பில் ஆண் நண்பர்களுடன் நெருக்கமாக பஜாடா நடனமாடும் வீடியோவை சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார். அந்தவகையில் தற்போது ட்விட்டரில் ஹாட் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தை மீண்டும் ஈர்த்துள்ளார்.

It’s Been 2years since I started learning this art, but still in “LEARNING PROCESS”. Do Mistakes But Never Forget To Learn From It.



Dancers : @kumchata_style @ShaluShamu #learningisfun #tobebetter #dancingwiththestars #beastmode #bachata #dancing #latina #sensualbachata #