ஆர்யாவை பார்த்தாலே என் மனது வலிக்கிறது: சாயிஷாவின் வேதனை டுவிட்

இந்த நிலையில் இந்த வீடியோவை பார்த்த அவரது மனைவியும் நடிகையுமான சாயிஷா ’ஒரு திரைப்படத்திற்காக இவ்வளவு கடினமாக உழைக்கும் உங்களைப் பார்த்தால் என் மனது வலிக்கிறது என்று டுவிட் செய்துள்ளார் சாயிஷாவின் இந்த ட்விட்டர் போது வைரலாகி வருகிறது

இந்த நிலையில் பிரபல இயக்குனர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ’சல்பேட்டா’ என்ற திரைப்படத்தில் ஆர்யா நடிக்க உள்ளார் என்பதும் இந்தப் படத்தில் அவர் குத்துச்சண்டை வீரராக நடிக்க இருப்பதால் அந்த கேரக்டருக்காக தயார்படுத்தும் வகையில் தினமும் 10 மணி நேரத்துக்கு மேல் அவர் உடற்பயிற்சி செய்து வருகிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் ஆர்யா மற்றும் சாயிஷா இணைந்து நடித்த ‘டெடி’ என்ற திரைப்படம் அடுத்த மாதம் வெளியாகவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

It hurts just looking at you hubzy!! Too much hardwork! #proudwife