சந்தானத்தின் ’’பாரிஸ் ஜெயராஜ்’’ பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு !

இப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் ஏற்கனவே சிங்கில் ரிலீஸாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. கானா பாடலான இது வைரலானது.iamSandy_Off
.@iamsanthanam #AnaikaSoti's fun entertainer #ParrisJeyaraj releases this Friday. #ParrisJeyarajFromFeb12 #JohnsonK #LarkStudios @Kumarkarupannan @Music_Santhosh @ArthurWisonA @iamSandy_Off pic.twitter.com/xY3En3C9ZS— Kolly Buzz (@KollyBuzz) February 6, 2021
.@iamsanthanam #AnaikaSoti's fun entertainer #ParrisJeyaraj releases this Friday. #ParrisJeyarajFromFeb12 #JohnsonK #LarkStudios @Kumarkarupannan @Music_Santhosh @ArthurWisonA @iamSandy_Off pic.twitter.com/xY3En3C9ZS— Kolly Buzz (@KollyBuzz) February 6, 2021