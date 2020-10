இருந்தாலும் உங்களுக்கு இவ்ளோவ் தைரியம் இருக்கக்கூடாது - வியப்பூட்டும் வீடியோ!

Better an "ohhhh shitttt !!!", Than a "what if ???" This was amazingggggg right ?? @ashishbhatiaofficial @thetarunsolanki @geet_alawadhi @jatin_alawadhi @goproindia @gopro #GoproHero9 #rishikesh #cliffjumping #yolo #thebarefeetchronicles #sayyestonewadventures