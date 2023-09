நம் குழந்தை பருவத்துக்கே அழைத்து செல்லும்… கனவு லொகேஷனில் ஃபீல் செய்த சமந்தா!

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் பிஸியான நடிகையாக வலம்வந்த சமந்தா கடந்த ஆண்டு மையோசிட்டீஸ் என்ற அரியவகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர் சிகிச்சையில் தேறி குணமானார். இந்நிலையில் தற்போது படங்களில் நடிப்பதைக் குறைத்துக்கொண்டுள்ளார். அவர் இப்போது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் சிட்டாடல் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். இவை தவிர அவர் கைவசம் வேறு படங்கள் இல்லை.





வேறு படங்கள் எதையும் ஒத்துக்கொள்ளாமல் சமந்தா ஒரு ஆண்டு இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு அமெரிக்கா சென்று மையோசிட்டிஸ் பிரச்சனைக்காக சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.