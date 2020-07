ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த 4 குழந்தைகளின் படிப்பு செலவை ஏற்றுள்ள ராகவா லாரன்ஸ்

இந்த நிலையில் தற்போது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரே பிரசவத்தில் 4 குழந்தைகள் பெற்ற பெண் ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய உதவியை ராகவா லாரன்ஸ் செய்துள்ளார். அந்த பெண்ணின் நான்கு குழந்தைகளின் கல்விச் செலவை முழுமையாக ஏற்றுக் கொண்ட ராகவா லாரன்ஸ் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக அவர்களுடைய கல்விச் செலவை செலவு செய்து வருகிறார்



இந்த கொரோனா காலத்தில் கூட தன்னால் உதவ முடியாது என்று கூறாமல் அந்த நான்கு குழந்தைகளின் கல்வி கட்டணத்தை ராகவா லாரன்ஸ் கட்டி உள்ளதாக அந்த பெண் வீடியோ ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த வீடியோ தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது

A mother who gave birth to 4 Kids at a time, thanking @offl_Lawrence for giving education help for continuous 4th year to all 4. That too she conveyed her heartfelt thanks for extending his help for this year, during this #COVIDー19 pandemic also