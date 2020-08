தமிழக அரசியள் களத்தில் எப்போதும் தலைப்புச் செய்திகளுக்குப் பஞ்சமிருக்காது. சமீபத்தில் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மதுரையை தமிழகத்தில் 2 வது தலைநகராக அறிவிக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார்.



இந்நிலையில் , நடிகர் ரஜினிகாந்த் குறித்து மதுரையில் ஒரு போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது .

அதில்,

திரையுலகின்Man of ther series , Man of the match Not Out நாயகனே வணங்குகிறோம் என்று ரஜினியின் 45 வருட திரைப்பயணத்தைக் குறிக்கும் வகையில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.இந்தப் போஸ்டர் தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது.