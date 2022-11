பொன்னியின் செல்வன் பட #Alakadal வீடியோ பாடல் நாளை ரீலீஸ்

மணிரத்னம் இயக்கத்தில், கார்த்தி, ஜெயம்ரவி, சரத்குமார், பார்த்திபன், ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா உள்ளிட்ட நடிகர்களின் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைப்பில், சமீபத்தில் உலகம் முழுவதும் வெளியான படம் பொன்னியின் செல்வன்-1.





இப்படத்தை லைகா சார்பில், சுபாஷ்கரன் தயாரித்திருந்தார்.ஏ.ஆ.ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்தார்.



இப்படம் தமிழ் சினிமா வசூலில் புதிய சாதனை படைத்து ரூ.450 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.





விரைவில் இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.





Edited by Sinoj



Ready to feel the magic of #Alakadal?

Video song from tomorrow