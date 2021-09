https://t.co/v39p60McWi



Here is the glimpse of 1st Episode of "Celebrating 10 Yrs of Mankatha" Catch the unknown and unrevealed facts about #Mankatha. @dhayaalagiri @thisisysr @sakthisaracam @Cinemainmygenes @Premgiamaren @AshwinKakumanu @actor_vaibhav @MahatOfficial @btcinemas