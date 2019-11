நயன்தாராவின் அடுத்த படம் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

ஆர்ஜே பாலாஜி நடித்த ’எல்கேஜி’ திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வெற்றியைப் பெற்ற நிலையில் தற்போது அவர் ’மூக்குத்தி அம்மன்’ என்ற படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிப்பதோடு கதை திரைக்கதை வசனம் எழுதி இயக்க உள்ளார். அவருடன் சேர்ந்து சரவணன் என்பவரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை இயக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த படத்திற்ல் ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கவில்லை என்றும், இந்த படத்தில் ’மூக்குத்தி அம்மன்’ என்ற டைட்டில் கேரக்டரில் நயன்தாரா

நடிக்கவுள்ளார் என்றும்,

இந்த படமும் ‘எல்.கே.ஜி போலவே அரசியல் கலந்த நகைச்சுவை படம் என்றும் கூறப்படுகிறது

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது என்றும் வரும் 2020ஆம் ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் இந்த படம் வெளியாகும் என்றும் ஆர்ஜே பாலாஜி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் இந்த படத்தின் டைட்டிலுடன் கூடிய புதிய போஸ்டரையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எல்.கே.ஜி படத்தை தயாரித்த வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இந்தப் படத்தை தயாரிக்கவுள்ளது

And here it is - ! Starring the Lady Superstar Nayanthara..! Produced by Vels Film International.! I’ve written the story,screenplay, dialogues and directing it with NJ Saravanan.! #Summer2020 release.! ❤️#MookuthiAmman