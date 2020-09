முகின் நடிக்கும் முதல் படம்: இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

ஸ்ரீடி புரொடக்ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்கும் முதல் திரைப்படமான இந்த படத்தின் கதாநாயகனாக முகின் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தை அஞ்சனா அலிகான் என்பவர் இயக்க இருப்பதாகவும் இது இவரது இரண்டாவது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் ஏற்கனவே ’வெப்பம்’ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்

இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டைட்டில் இன்று காலை 11 மணிக்கு வெளியாக இருப்பதாகவும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க இருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பிக்பாஸ் முதல் சீசனின் டைட்டில் வின்னர் தமிழ் திரையுலகில் நாயகனாகியுள்ள நிலையில் தற்போது மூன்றாம் சீசன் டைட்டில் வின்னரும் நாயகனாகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Our production No 1 first look will be out today @ 11 AM !#ShirdiProductionNO1



Starring @themugenrao of Big Boss fame



Directed by @AlikhanAnjana director of Veppam @RathnaveluDop @editoranthony @nivaskprasanna @anukreethy_vas @actorkishore @DoneChannel1 @CtcMediaboy pic.twitter.com/Zt13559F9k