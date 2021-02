வரும் ஞாயிறு அன்று ‘மாஸ்டர்’ படத்தின் ஸ்பெஷல் காட்சி: நெல்லை தியேட்டர் அறிவிப்பு!

இந்த நிலையில் ‘மாஸ்டர்’ படம் வெளியாகி 25 நாட்களாகியதை அடுத்து நெல்லையில் உள்ள ராம் முத்துராம் திரையரங்கம் வரும் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு சிறப்பு காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த சிறப்பு காட்சிகள் சில ஸ்பெஷல் வீடியோக்களும்

பாடல்களும் திரையிடப்படும் என ராம் முத்துராம் சினிமா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது

இந்த காட்சிக்கு டிக்கெட் புக் செய்ய இப்பொழுதே தளபதி விஜய்யின் ரசிகர்கள் முண்டியடித்து வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விஜய்யின் படங்கள் எப்போதுமே நெல்லை ராம் முத்துராம் சினிமாவில் மிகவும் ஆர்ப்பாட்டமாக கொண்டாடப்படும் என்பது தெரிந்ததே

To celebrate the Massive Success of Thalapathy Vijay's #Master in our screen #Master25InRamCinemas Special Show will happen coming Sunday Morning 9.30AM with Special Videos & Songs in your Ram Cinemas !! pic.twitter.com/OVYWAUKPwR