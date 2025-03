’எம்புரான்’ சர்ச்சை காட்சிகள்.. வருத்தம் தெரிவித்தார் நடிகர் மோகன்லால்..!

இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட சந்தோஷ் என்ற திரைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. பிரிட்டிஷ் - இந்திய இயக்குனரான சந்தியா சுரி இயக்கத்தில் உருவான படம் சந்தோஷ். இந்த படம் இங்கிலாந்து சார்பில் ஆஸ்கர் விருதுக்கும் அனுப்பப்பட்டது. இந்த படத்தை இயக்கிய சந்தியா சுரி முன்னதாக இயக்கிய ஆவணப்படங்களான I For India, Around India with a Movie Camera உள்ளிட்ட படங்கள் இந்தியா குறித்த தவறான பிம்பங்களை உருவாக்குவதாக புகார்கள் இருந்து வந்தன.