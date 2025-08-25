செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (15:57 IST)

நீலாம்பரி போல கால் மேல் கால் போட்டு ஸ்டைலிஷ் லுக்கில் போட்டோஷூட் நடத்திய மாளவிகா மோகனன்!

ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக  அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

இதையடுத்து இப்போது அவர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவானதங்கலான் படத்தில் நடித்தார். நடிப்பில் மாளவிகாவுக்குக் கிடைத்த ரசிகர்களை விட, அவரின் புகைப்படங்கள் மூலமாக கிடைத்த ரசிகர்கள்தான் அதிகம். இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பகிரும் புகைப்படங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் லைக்ஸ்களைக் குவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவர் பகிர்ந்த புகைப்படத்தில் உடல் எடை குறைந்து மிகவும் ஒல்லியான தோற்றத்துக்கு மாறியுள்ளார். இந்நிலையில் இப்போது மஞ்சள் நிறத்தில் வித்தியாசமான ஆடையணிந்து வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் வைரல் ஆகிவருகின்றன.

அப்பாவுக்கு அபர்ணா சென் மேல லவ்.. அதுனாலதான் பெங்காலி கத்துக்கிட்டார்! - போட்டுடைத்த ஸ்ருதிஹாசன்!

அப்பாவுக்கு அபர்ணா சென் மேல லவ்.. அதுனாலதான் பெங்காலி கத்துக்கிட்டார்! - போட்டுடைத்த ஸ்ருதிஹாசன்!சமீபத்தில் சத்யராஜுடன் நேர்க்காணல் ஒன்றில் பேசிய நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தனது தந்தை கமல்ஹாசன் குறித்து பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாக வைரலாகி வருகிறது.

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!

நான் அன்னைக்கே AI பற்றி எச்சரித்தேன்.. நீங்கதான் கண்டுக்கல! - ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!தற்போது உலகம் முழுவதும் ஏஐ பயன்பாடு அதிகரித்து மனித உழைப்புக்கான தேவை குறைந்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து தான் 1980களிலேயே எச்சரித்ததாக ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் கூறியுள்ளார்.

ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?

ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?74 வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக சுறுசுறுப்பாக அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர். அவர், லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படம் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களையும், நல்ல வசூலையும் பெற்றது.

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மேலேறி வந்துகொண்டிருந்த விஜய் தேவரகொண்டா சமீபகாலமாக தொடர்ச்சியாக தோல்வி படங்களாகக் கொடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் உருவான ‘கிங்டம்’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட்ர் 1 ஆம் தேதி பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

கோவாவில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அரங்கம்!

கோவாவில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அரங்கம்!தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

