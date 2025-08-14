வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (16:18 IST)

மீண்டும் ஒரு சிக்கலா?... ‘தி ராஜாசாப்’ படத்துக்கு எதிராக வழக்குத் தொடுத்த முதலீட்டு நிறுவனம்!

பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் கடைசியாக ரிலீஸான கல்கி திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு  ஜூன் மாதம் ரிலீஸாகி 1100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனைப் படைத்தது.. இந்த படத்துக்குப் பிறகு  தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனரான மாருதியுடன் ’ராஜாசாப்’ படத்துக்காக இணைந்துள்ளார் பிரபாஸ். பீப்பிள் மீடியா பேக்டரி என்ற நிறுவனம் இந்த படத்தைத் தயாரிக்க, தமன் இசையமைக்கிறார்.

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பிரபாஸ் நடிப்பில் ஒரு காமெடி ஹாரர் த்ரில்லர் படமாக ராஜாசாப் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் நிதி அகர்வால் மற்றும் மாளவிகா மோகனன் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். தமன் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டாலும், இன்னும் சில காட்சிகள் படமாக்கப்படாததால் ரிலிஸ் தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இப்போது டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் இந்த படத்தைத் தயாரித்திருக்கும் பீப்பிள் மீடியா ஃபேக்டரி நிறுவனத்தின் மீது படத்துக்கு முதலீடு செய்த IVY எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது. அதில் “ஒப்புக்கொண்ட காலக்கெடுவுக்குள் படத்தை முடித்து வெளியிடுவது மற்றும் நிதியைப் பயன்படுத்துவதில் வெளிப்படைத் தன்மையை தயாரிப்பு நிறுவனம் மேற்கொள்ளவில்லை. அதனால் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் முதலீடு செய்த தொகையை (218 கோடி ரூபாய்) 18 சதவீத வட்டியுடன் எங்களுக்குத் திருப்பித்தர உத்தரவிடவேண்டும்” எனக் கூறியுள்ளது. இதனால் படம் அறிவிக்கப்பட்ட தேதியில் ரிலீஸாகுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கூலி பவர் ஹவுசு.. எட்ரா கொக்கிய..! - கூலி திரை விமர்சனம்!

கூலி பவர் ஹவுசு.. எட்ரா கொக்கிய..! - கூலி திரை விமர்சனம்!தமிழ் சினிமாவுக்கே உரிய பழிவாங்கும் ரக கதையை தனது பாணியில் ரஜினி ஸ்டைலில் புது அனுபவமாக மாற்றியிருக்கிறார் லோகேஷ்.

எனது பதவிகாலத்தில் 2800 நாய்களை கொண்டு புதைத்துள்ளேன்.. கர்நாடக எம்.எல்.சி சர்ச்சை பேச்சு..

எனது பதவிகாலத்தில் 2800 நாய்களை கொண்டு புதைத்துள்ளேன்.. கர்நாடக எம்.எல்.சி சர்ச்சை பேச்சு..தெரு நாய்களின் தொல்லை குறித்து கர்நாடக சட்ட மேலவையில் நடந்த விவாதத்தின்போது, ஜனதா தளம் (மதச்சார்பற்ற) கட்சியை சேர்ந்த எம்.எல்.சி. எஸ்.எல். போஜேகவுடா தான் சிக்மகளூரு நகராட்சிக் குழுவின் தலைவராக இருந்தபோது, 2,800 நாய்களைக்கொன்று புதைத்ததாக கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிப்பு ஆசை காட்டி சிறுமி வன்கொடுமை! புல்லுக்கட்டு முத்தம்மா பட நடிகை கைது!

நடிப்பு ஆசை காட்டி சிறுமி வன்கொடுமை! புல்லுக்கட்டு முத்தம்மா பட நடிகை கைது!நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக கூறி 14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய கேரள நடிகையை சென்னை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!ரேணுகாசாமி கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான கன்னட நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீனை உடனே ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

முன்பு கவர்ச்சிக்கு ‘No’. ஆனா இப்போ ‘Yes’… தமன்னா சொல்லும் காரணம்!

முன்பு கவர்ச்சிக்கு ‘No’. ஆனா இப்போ ‘Yes’… தமன்னா சொல்லும் காரணம்!‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார் தமன்னா . அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

