பா ரஞ்சித்தின் அடுத்த பட டைட்டில் இதுதான்: நாயகன், நாயகி யார்?

அந்த வகையில் பிரபல இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தனது நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் ஏற்கனவே ’பரியேறும் பெருமாள்’ மற்றும் ’இரண்டாம் உலகப் போரின் கடைசி குண்டு’ ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களை தயாரித்துள்ளார். தற்போது அவர் தயாரித்து வரும் மற்றொரு திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு திரைப்படத்தை பா ரஞ்சித் தயாரிக்க உள்ளார். இந்தத் திரைப்படத்தில் கலையரசன் மற்றும் அஞ்சலி பட்டீல் ஆகிய இருவரும் முன்னணி கேரக்டரில் நடிக்க உள்ளனர். இந்த திரைப்படத்திற்கு ’குதிரை வால்’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரும் வெளியாகி உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Here's the Intriguing First Look Poster of #Kuthiraivaal