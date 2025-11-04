செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (09:33 IST)

ப்ரவீனை அடித்துப் போட்ட கம்ரூதின்! Red Card எவிக்‌ஷன் கன்பார்ம்! Biggboss வீட்டில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

kamrudin fight

பிக்பாஸ் வீட்டில் வைல்ட் கார்டு போட்டியாளர்கள் சென்றுள்ள நிலையில் ஆட்டம் சுவாரஸ்யம் ஆகும் என பார்த்தால் மேலும் மோசமாகியுள்ளது. கடந்த ஒரு மாதமாக பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ் கத்திக் கொண்டே இருப்பதை வைல்ட் கார்ட் எண்ட்ரி போட்டியாளர்கள் விமர்சித்ததுடன், ஆட்டத்தை சுவாரஸ்யமாக மாற்ற தாங்கள் வந்திருப்பதாக கூறினார்கள்.

 

அந்த வகையில் இந்த வார வீட்டு தலயாக திவ்யா கணேஷ் தேர்வானார். ஆனால் அவருமே பல விவாதங்களில் தொடர்ந்து பாருவிடம் கத்திக் கொண்டிருக்கும் நிலையே தொடர்கிறது. இந்நிலையில் இன்றைய முதல் ப்ரோமோ அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது..

 

கம்ருதீன் - ப்ரவீன் இடையே ஏதோ வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு சண்டையாக வெடித்துள்ளது. ஹவுஸ்மேட்ஸ் தடுத்துமே இருவரும் அதை மீறி ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர். இதில் கம்ருதீன் ஓங்கி அடித்ததில் ப்ரவீன் கீழே விழுந்தார். இதற்கிடையே விஜே பாரு, நான் எதுவுமே பண்ணலை என அழுதுக் கொண்டிருக்கிறார். 

 

கம்ருதீனின் இந்த நடவடிக்கைகளை ஏற்கனவே பிக்பாஸ் எச்சரித்து வந்த நிலையில், ப்ரவீனை அடித்ததற்காக கண்டிப்பாக கம்ரூதினுக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டு அவர் வெளியேற்றப்படுவார் என பேசிக் கொள்ளப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

பிரம்மாண்ட அறிவியல் புனைகதை படம்… கைகோர்க்கும் ஏஜிஎஸ்- ப்ரதீப்பின் அடுத்த பட அப்டேட்!

பிரம்மாண்ட அறிவியல் புனைகதை படம்… கைகோர்க்கும் ஏஜிஎஸ்- ப்ரதீப்பின் அடுத்த பட அப்டேட்!ப்ரதீப், மமிதா பைஜு மற்றும் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது. இந்த படத்துக்கு சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்தது. கீர்த்தீஸ்வரன் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கினார். இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸாகி சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்தது.

இரண்டு பாகங்களாக ரிலீஸ் ஆகிறதா பிரசாந்த் நீல் & ஜூனியர் என் டி ஆர் படம்?

இரண்டு பாகங்களாக ரிலீஸ் ஆகிறதா பிரசாந்த் நீல் & ஜூனியர் என் டி ஆர் படம்?கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் வருகிறது ‘புதிய பாதை’… ரீமேக் செய்து நடிக்கும் பார்த்திபன்!

மீண்டும் வருகிறது ‘புதிய பாதை’… ரீமேக் செய்து நடிக்கும் பார்த்திபன்!தமிழ் சினிமாவில் எதையாவது வித்தியாசமாக செய்துகொண்டே இருப்பவர் இயக்குனர், நடிகர் பார்த்திபன். ஆனால் அந்த வித்தியாசத்தில் சில சமயம் கிருக்குத்தனம் அதிகமாகி சொல்லவந்த விஷயம் நழுவிவிடுவதால் அவரின் பெரும்பாலான படைப்புகள் பெருவாரியான வெற்றியைப் பெறுவதில்லை.

என்னை வெளிய போக சொல்ல நீங்க யாரு! திவ்யாவிடம் எகிறிய வாட்டர்மெலன்! Biggboss-ல் ட்விஸ்ட்!

என்னை வெளிய போக சொல்ல நீங்க யாரு! திவ்யாவிடம் எகிறிய வாட்டர்மெலன்! Biggboss-ல் ட்விஸ்ட்!பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்கள் நுழைந்த முதல் நாளே மொத்த பிக்பாஸ் வீடும் அவர்களுக்கு எதிராக மாறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரித்திகா சிங்கின் வைரல் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

ரித்திகா சிங்கின் வைரல் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து பரீட்சியமான நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை ரித்திகா சிங். சுதாகர் கொங்கர பிரசாத் இயக்கத்தில், ஆர்.மாதவனுடன் சேர்ந்து இறுதிச்சுற்று என்ற திரைப்படத்தில்நடித்து மாபெரும் ரசிகர்கள் ஆதரவைப் பெற்றார்.

