திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (15:15 IST)

தமிழ்நாட்டில் ‘தமிழ் வாழ்க’.. தெலுங்கு மாநிலங்களில் 'தெலுங்கு வாழ்க': சிவகார்த்திகேயன் குழப்பம்!

தமிழ்நாட்டில் ‘தமிழ் வாழ்க’.. தெலுங்கு மாநிலங்களில் 'தெலுங்கு வாழ்க': சிவகார்த்திகேயன் குழப்பம்!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், இயக்குநர் சுதா கொங்காரா கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் பாடல் ஒன்று தற்போது சமூக ஊடகங்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த திரைப்படம் மொழி திணிப்புக்கு எதிராக, தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை பேசும் வகையில் உருவாகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த சூழலில், 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் 'நமக்கான காலம்' என்ற பாடல் நேற்று  வெளியானது. இந்த பாடலின் வரிகளில் தான் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
தமிழ் பாடல் பதிப்பில்: 'தமிழ் வாழ்க' என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
 
தெலுங்கு பாடல் பதிப்பில்: அதே இடத்தில் 'தெலுங்கு வாழ்க' என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
 
தெலுங்கு வெளியீட்டிற்காக இவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், 'தமிழ் தீ பரவட்டும்' என்ற நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தில் 'தெலுங்கு வாழ்க' என்று பதிவிட்டிருப்பது பல தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் நெருடலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மொழி பெருமை பேசும் படத்தில் இந்த மாற்றம் ஏன் என ரசிகர்கள் தங்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

என்னது ‘காதல் கோட்டை 2’வா? புது ட்விஸ்ட்டால இருக்கு.. தயாரிப்பாளரே சொல்லிட்டாரே

என்னது ‘காதல் கோட்டை 2’வா? புது ட்விஸ்ட்டால இருக்கு.. தயாரிப்பாளரே சொல்லிட்டாரே1996 ஆம் ஆண்டு அஜித் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் காதல் கோட்டை. அகத்தியன் இயக்கத்தில் அஜித்துக்கு ஜோடியாக தேவயானி படத்தில் நடித்திருந்தார்.

மலேசியாவில் ஷாலினிக்கு முத்தம் கொடுத்த அஜித்.. வைரல் புகைப்படம்..!

மலேசியாவில் ஷாலினிக்கு முத்தம் கொடுத்த அஜித்.. வைரல் புகைப்படம்..!நடிகர் அஜித்குமார் மற்றும் ஷாலினி தம்பதியினரின் சமீபத்திய முத்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகின்றன.

நன்றி மறந்தாரா சிவகார்த்திகேயன்? ‘பராசக்தி’ படத்துக்காக இவ்ளோ ரிஸ்க்கா?

நன்றி மறந்தாரா சிவகார்த்திகேயன்? ‘பராசக்தி’ படத்துக்காக இவ்ளோ ரிஸ்க்கா?சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. பொங்கல் ரிலீஸாக இந்தப் படம் ஜனவரி 14 ஆம் தேதி வெளியாகும் என கூறப்பட்டது.

எந்த ஹீரோவும் சொல்லாத வார்த்தை! உருக்கமாக பேசிய சரத்குமார்

எந்த ஹீரோவும் சொல்லாத வார்த்தை! உருக்கமாக பேசிய சரத்குமார்தமிழ் சினிமாவில் விஜயகாந்த் பேரை உச்சரிக்காமல் எந்த ஹீரோவும் நகர முடியாது. ஏதாவது ஒரு வகையில் விஜயகாந்தால் அவர்கள் பயனடைந்திருப்பார்கள்.

நேற்று ரம்யா, இன்று இந்த பெண் போட்டியாளரா? பிக்பாஸ் எலிமினேஷன் தகவல்..!

நேற்று ரம்யா, இன்று இந்த பெண் போட்டியாளரா? பிக்பாஸ் எலிமினேஷன் தகவல்..!பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 9 தற்போது 11-வது வாரத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த வாரம் எதிர்பாராத விதமாக இரண்டு போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com