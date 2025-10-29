புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Updated : புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (14:24 IST)

உன்னை அடிச்சுப் போட்டுட்டு பிக்பாஸ விட்டு போயிடுவேன்! தர்பீஸ் மேல் பாய்ந்த FJ! Biggboss Season 9

FJ Watermelon fight

கண்ணுக்கு இணையான தம்பிகளாக சமீபமாக வாட்டர்மெலனை பார்த்துக் கொண்ட சபரியும், எஃப்ஜேவும் இன்று வாட்டர்மெலன் திவாகருக்கு எதிராக நின்ற சம்பவம் பிக்பாஸ் வீட்டை பரபரப்பாக்கியுள்ளது.

 

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் வந்தபோதே சபரி, எஃப்ஜே, கம்ருதீன் என எல்லாரிடமும் அவருக்கு சண்டை வந்தது. விஜே பாருவுடன் மட்டும் நட்பாக இருந்த அவர் நாளடைவில் சபரி, எஃப்ஜேவுடனும் நல்ல நட்பானார். ஆனால் இது விஜே பாருவுக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது. 

 

இந்நிலையில் இன்று லைவில் என்ன நடந்ததென்றால் வாட்டர்மெலன் திவாகர் வழக்கம்போல சினிமா சீனை ரீக்ரியேட் செய்து நடிக்க வீட்டுக்குள் இருந்த கேமராவில் நின்றபோது கானா வினோத் பாடித் தொல்லை கொடுத்தார்.

 

இதனால் வெளியே உள்ள கேமராவுக்கு சென்ற வாட்டர்மெலன் திவாகர் சட்டையை கழட்டிவிட்டு நின்றார். இந்த வாரம் ஆர்மி ரூல் என்பதால் சட்டையை கழட்டக் கூடாது என வீட்டுத்தல ப்ரவீன் குறுக்கே வந்து கேமராவை மறைத்ததால், திவாகர் அவரை தள்ளினார். இந்த விஷயம் பிரச்சினையாக வெடிக்க, ப்ரவீனுக்காக நியாயம் கேட்க வந்த கனி, திவாகர் சட்டையில்லாமல் இப்படியெல்லாம் செய்வதை விமர்சிக்க, பதிலுக்கு திவாகர் கனி, எஃப்ஜே பழக்கம் குறித்து தவறாக பேசியதால் எஃப்ஜே கோபமானார்.

 

இந்த வாக்குவாதத்தில் எஃப்ஜே தன் சட்டையை பிடித்து அடிக்க வந்ததாக திவாகர் எல்லாரிடமும் கூறிக் கொண்டே இருந்ததால், கடுப்பான எஃப்ஜே ‘உண்மையாவே உன்னைய அடிச்சிட்டு பிக்பாஸ விட்டு போகப் போறேன்’ என பேச மேலும் பிரச்சினை பூதாகரமானது, இதில் திவாகருக்கு ஆதரவாக விஜே பாரு உள்ளே இறங்கி எஃப்ஜேவுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட இன்றைய பிக்பாஸில் இதுவே பெரும் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!

மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!நடிகை சமந்தா உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சில ஆண்டுகள் திரைப்படங்களில் நடிக்காமல் இருந்த நிலையில் தற்போது ஒரு படத்தில் அவர் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!

நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!பிக்பாஸ் வீட்டில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - வினோத் காமெடி காம்போ சில நாட்களாக விடுப்பட்டிருந்த நிலையில் மீண்டும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி மொழிப் படங்கள் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை எட்டிவிட்டன. ஆனால் ஏன் இன்னும் எந்த தமிழ்ப் படமும் அந்த மைல்கல்லை எட்டவில்லை. இத்தனைக்கும் ரஜினி,கமல், விஜய், அஜித் என சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களும் லோகேஷ், முருகதாஸ் என இந்திய அளவில் கவனிக்கப்படும் இயக்குனர்களும் உள்ளனர்.

பாகுபலி 3 வரும்… ஆனா எந்த வடிவத்தில் தெரியுமா?

பாகுபலி 3 வரும்… ஆனா எந்த வடிவத்தில் தெரியுமா?இந்திய சினிமாவில் இப்போது அதிகமாக பேசப்படும் பேன் இந்தியா என்ற வகைமையை முதல் முதலில் உருவாக்கியதே ராஜமௌலியின் ‘பாகுபலி’ திரைப்படம்தான். அவர் இயக்கிய பாகுபலி 1 மற்றும் பாகுபலி 2 ஆகிய படங்கள் இந்தியா முழுவதும் வெற்றி பெற்று வசூலில் சாதனைப் படைத்தன. அதன் பின்னர் கே ஜி எஃப், புஷ்பா என அந்த பார்முலாவைப் பின்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டின.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டாவை நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து விசாரணை.. மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவு..

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டாவை நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து விசாரணை.. மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவு..பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா அளித்த திருமண மோசடி மற்றும் பாலியல் புகார்கள் தொடர்பாக, சென்னை மகளிர் ஆணையத்தில் விசாரணை நடைபெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com