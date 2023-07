ரஜினி பக்கத்துல நடிக்கிற சந்தோசமான நாட்கள்- பிரபல நடிகர் நெகிழ்ச்சி

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். இவர், 3, வை ராஜா வை, ஆகிய படஙளைத் தொடர்ந்து, தற்போது இயக்கி வரும் படம் லால்சலாம்.





இந்த லால் சலாம் படத்தில் மொய்தீன் பாய் என்ற இஸ்லாமியர் வேடத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கிறார்.





இந்த படத்தில் அவர் சம்மந்தமான சில காட்சிகள் மும்பையில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் படமாக்கப்பட்ட நிலையில், சமீபத்தில் திருவண்ணாமலையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் அடுத்த கட்ட ஷூட்டிங் தொடங்கியது.





இதில் ரஜினிகாந்த் சில நாட்கள் கலந்துகொண்டு நடித்தார். இவரது காட்சிகள் நிறைவடைந்ததாக லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்தது.





லால் சலாம் படத்தில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு வேடத்தில் நடித்துள்ளார். இவருடன் இணைந்து விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த், தங்கதுரை உள்ளிட்ட ஆகியோர் கதாநாயகர்களாக நடிக்கின்றனர்.





இப்படத்தில் நடித்துள்ளது பற்றி நடிகர் தங்கதுரை தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில்:



’’ரஜினி சார் படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்காம வருத்தத்தோடு திரும்ப வந்த நாட்கள்..இப்ப அவரோட படத்துல அவர் பக்கத்துல நடிக்கிற இந்த சந்தோசமான நாட்கள். மக்களுக்கு நன்றி..லவ் யூ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார். நன்றி ‘’என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

